BIST 1.392
DOLAR 8,25
EURO 9,71
ALTIN 454,58
HABER /  YEREL
ADV Kentsel dönüşüm finansman çözümleri Türkiye emlak Katlım Bankası'ndan

Konya’da bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı

Konya’da bir kişi iş yerinde başından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Abone ol

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Furgan Dede Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polise iş hanının 4. katında bulunan bir büroda yaralı bir şahsın olduğu ihbar edildi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese giden ekipler, büro içerisinde başından silahla vurulan Süleyman Yıldız’ı (40) buldu. Ekiplerin yaptığı kontrolde Yıldız’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İspanya Kosova maçında kriz çıktı
AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi kızdıran paylaşım
Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Pınar Karşıyaka'dan Fenerbahçe maçı için erteleme başvurusu
Türkiye 31 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu
PKK'dan kaçan 3 terörist daha teslim oldu
CIA'nın casus kedi projesi yıllar sonra ortaya çıktı
İçişleri Bakanlığı duyurdu, Kısıtlamadan muaf tutulacaklar
TFF futbolcu menajerlerine yapılan ödemeleri duyurdu
Beşiktaş'tan Halil Umut Meler tepkisi
Yorumlar