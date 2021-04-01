BIST 1.392
DOLAR 8,25
EURO 9,71
ALTIN 454,58
HABER /  SAĞLIK
ADV Kentsel dönüşüm finansman çözümleri Türkiye emlak Katlım Bankası'ndan

ABD'de üretim tesisinde bileşenleri karıştırılan 15 milyon doz Johnson&Johnson Kovid-19 aşısı çöpe gitti

Anadolu Ajansı

ABD'nin Baltimore kentinde, ilaç firması Johnson&Johnson'ın yaklaşık 15 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, üretim tesisinde bileşenlerinin karıştırılması sonucu çöpe gitti.

Abone ol

New York Times'ın haberine göre, Baltimore'da hem Johnson&Johnson hem de AstraZeneca aşısının üretildiği tesiste, Johnson&Johnson'ın Kovid-19 aşısının bileşenlerinin karıştırılması nedeniyle milyonlarca doz aşının dağıtımı durduruldu.

Söz konusu nedenden dolayı yaklaşık 15 milyon doz aşı çöpe giderken ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) söz konusu "insan hatası"na ilişkin soruşturma başlattı.

Johnson&Johnson'ın tek doz Kovid-19 aşısının, ülkedeki aşılama sürecini hızlandırması bekleniyordu.

abd
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'nin California eyaletinde silahlı saldırı: 1'i çocuk, 4 ölü
Manisa'da çıkan yangında 5 ev ile 2 otomobil kullanılmaz hale geldi
İspanya Kosova maçında kriz çıktı
AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi kızdıran paylaşım
Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Pınar Karşıyaka'dan Fenerbahçe maçı için erteleme başvurusu
Bursa İznik'te cami tuvaletinde ceset bulundu
Türkiye 31 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu
PKK'dan kaçan 3 terörist daha teslim oldu
CIA'nın casus kedi projesi yıllar sonra ortaya çıktı
Yorumlar