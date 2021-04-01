Kayseri'de 2 gündür kayıp olarak aranan kişinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

KAYSERİ'de 2 gündür kayıp olduğu öğrenilen Emrah Balkaş’ın (29) cesedi toprağa gömülü olarak bulundu. Balkaş'ın cesedi morga kaldırılırken katil zanlısı Eyüp Y.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Develi ilçesinde yaşayan Emrah Balkaş’tan 2 gündür haber alamayan yakınları İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu. İhbarın ardından polis ekipleri, Balkaş’ın bulunması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ilçede Balkaş’ın irtibatlı olabileceği kişilerle görüştü. Yapılan çalışma sırasında Balkaş’ın Abdulbaki Mahallesi’ndeki boş bir araziye gömüldüğü ihbarı alındı.

İhbarın yapıldığı arazide yapılan kazı çalışmasında Emrah Balkaş’ı toprağa gömülü halde buldu.

Vücudunda 8 kurşun!

Tabanca ile vücudunun 8 yerinden vurularak öldürüldüğü belirlenen Balkaş’ın cenazesi yapılan çalışmanın ardından, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda cinayeti Eyüp Y.’nin işlediği belirlendi. Firari cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.