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İlk kez böyle oldu! Uzmanlardan uyarı: Rekor ama pik değil

Vaka sayısında dün 39 bin 302’yle bir rekor geldi. Uzmanlar, “Bu rakamlara ilk defa çıktık. Fakat mutant virüsün neden olduğu salgında henüz pik noktaya da ulaşmadık. Kalabalık ortamlardan uzak duralım” uyarısında bulundu.

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Sağlık Bakanlığı’nın dün vaka sayısını 39 bin 302 olarak açıklamasıyla, ‘salgında 3’üncü dalganın pik noktasına mı çıktık’ sorusu gündeme geldi.

Hürriyet gazetesinde Meltem Özgenç'in haberinde görüşlerine yer verilen uzmanlar, henüz pike ulaşılmadığını söyledi.

"Mutant virüsün etkisi"

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, “Bulaşıcılık oranı yüzde 70 daha fazla olan İngiltere kökenli varyantın ülkemizdeki pozitiflik oranının yüzde 75 olması ve bu kadar hızlı bulaşma özelliği göstermesi, vakaların 30 binin üzerine çıkmasındaki en önemli etkenlerden biri oldu. Son dönemde aile içi-konut içi bulaşta daha önce bir kişi bir kişiye bulaştırırken, şimdi bir kişi aile üyelerinin tamamına bulaştırıyor. Kalabalık ve kapalı ortamlarda çalışan kişilerin ailelerine İngiltere kökenli varyantın taşınmasıyla, diğer üyelerin de korunmasız olmaları nedeniyle bulaşma oranı çok arttı” dedi. 

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