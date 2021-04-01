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'Pudra Şekerci' Kürşat Ayvatoğlu'nun sırları ifşa oldu! Kod adı 'lili' o 'Artık Melih Kürşat'

Lüks bir araç içinde kokain çektiği görüntüler olay olan ve ardından AK Parti'deki büro personeli görevinden kovulan Kürşat Ayvatoğlu'nun sırları ifşa oldu. Ev hapsinde olan Ayvatoğlu, uyuşturucu bulmak için “Artık Melih Kürşat” adlı whatsapp grubu kurup buradan fotoğraflar paylaşmış. Uyuşturucuya da kod adı veri "lili" demiş.

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Kokain çekerken görüntüleri sosyal medyaya düşen ev hapsi kararıyla serbest bırakılan AK Parti eski personeli Kürşat Ayvatoğlu'nun soruşturma dosyasından çarpıcı ayrıntılar çıktı. Dosyada, Ayvatoğlu'nun cep telefonunun incelenmesinden elde edilen bilgilere yer verildi. Cep telefonundan başka uyuşturucu kullandığı anları gösteren videolar da çıktı. 

'Artık Melih Kürşat'

Belgelere göre, Ayvatoğlu ve arkadaşları, “Uyuşturucu madde temin etmek” amacıyla kendi aralarında “Artık Melih Kürşat” adlı whatsapp grubu kurdu. Grupta Ayvatoğlu ile Yağız, Ufuk ve Melih isimli arkadaşlarının yer aldığı belirlendi. Yağız M. ifadesinde, “Grupta uyuşturucu temini ve uyuşturucu içerikli fotoğraflar paylaşıldı” dedi.

Bize iskort kadın buldu

Yağız M. ayrıca Ayvatoğlu aracılığıyla uyuşturucu ve eskort kadın temin ettiğini de anlattı. Görüntülerde yer alan Dolunay O. ise “25 Mart Kürşat serbest bırakıldığında evine gittim. Benim de alınmam durumunda düzgün ifade vermemi istedi. Bu sırada polisler geldi” dedi.

Uyuşturucuya 'lili' kod adını vermiş

Çektiği kokain için “Kokain değil pudra şekeri” diyen ve sosyal medyada günlerce konuşulan Kürşat Ayvatoğlu'nun evinde ayrıca sentetik hap da bulundu. Cep telefonu kayıtlarına göre bu hapa da lili kod adını takan Kürşat Ayvatoğlu ifadesinde sentetik ilaç için de enzer bir yalana başvurduğu ortaya çıktı.

Ayvatoğlu'nun sentetik uyuşturucu hap için, “2 yıl önce Yağız isimli arkadaşım benim başım çok ağrıdığı için bu ilacı verdi. Hapı aldım ama içeriğini bilmediğim için kullanmadım. O tarihten beri evde duruyordu. Ben bu hapın uyuşturucu olduğunu bilmiyordum” dediği öğrenildi.

Arkadaşları yalanladı! Birlikte kullanıyorduk

Ancak gözaltına alınan ve sosyal medyaya düşen görüntülerdeki arkadaşı Yağız M. de ifadesinde Ayvatoğlu'nun tersine “Ben Kürşat ve Melih L… isimli haptan kullanıyorduk. Kimde varsa o getiriyordu'' dedi.

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