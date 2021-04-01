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Kaynar süt faciası! Yusuf bebeğin tüm vücudu yandı

Ocaktaki kaynayan sütün üzerine dökülmesi sonucu feci şekilde yanan 1 yaşındaki Yusuf, tedaviye alındı.

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Erzincan’da anneanne ve babaannesinin yanında oyun oynayan 1 yaşındaki Yusuf Kadam, emekleyerek mutfağa gitti.

Burada fırın kapağıyla oynayan Mninik Yusuf, talihsiz bir kaza yaşadı.
Ocak üstünde kaynayan süt bir anda Yusuf’un başından aşağıya döküldü.

Feci şekilde yandı
Yaralı bebek yakınları tarafından Yusuf Erzincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ise Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Minik Yusuf’un başında, boynunda, göğsünde ve kollarında ikinci derecede yanıklar olduğu belirlendi.

"Kimse çocuğunu yalnız bırakmasın''
Anneanne Ayşe Bulut, “Cezvede süt kaynarken Yusuf’ta ocağın oraya gelmiş. Ocağın kapağıyla oynarken süt üzerine döküldü. Kahve yapacaktım süt üzerine döküldü. Herkese ders olsun kimse çocuğunu yalnız bırakmasın.” diye konuştu.

Küçük çocuğun Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavisi devam ediyor.

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