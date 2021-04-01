Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Dönüşümlü iş ve çalışma modeli yolda

Pandemi ile birlikte iş hayatı, okul hayatı bambaşka bir hal aldı. Birçok işletme uzaktan çalışma modeline geçti. Kamuda da esnek çalışma modelleri tartışılıyor. Dönüşümlü iş paylaşımı, dağıtılmış işgücü modeli, ödünç iş ilişkisi gibi modellerin devreye alınması planlanıyor.

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Hükümet, pandemiyle birlikte özel sektörün yavaş yavaş uygulamaya aldığı esnek ve uzaktan çalışma modellerini kamuya da uyarlamak için hazırlıklara başladı. Kamuda çalışan 3.5 memur ve işçiyi ilgilendiren düzenlemeler önceki gün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yapılan Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda (KPDK) masaya yatırıldı.

Çalışma grubu kuruluyor

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre toplantıda Kamudaki İstihdam Türlerini Değerlendirme Çalışma Grubu kurulması kararı alındı. Çalışma Grubu, kamu kurumlarındaki istihdam türleri ve uzaktan çalışma başta olmak üzere yeni çalışma modellerine ilişkin kapsamlı bir çalışma yapacak. Kamuda çalışan işçi, memur tüm kesimlerin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları da düzenli yapılarak kariyer fırsatı yaratılacak.

Verimlilik artacak; yatay ve dikey yükselme olacak

Kamu görevlilerinin verimliliğini, motivasyonunu artıracak bu sınavların tüm kurumlarda yapılması sağlanacak. Personelin kariyer ve liyakati esas alınarak yatay ve dikey yükselmesine imkân sağlanacak. Sınavlar konusunda yaşanan tıkanma giderilecek. İş Kanunu ve uzaktan çalışma mevzuatı yeni iş modelleri ile uyum sağlayacak şekilde revize edilecek.

Salgın döneminde yaygın şekilde kullanılan evden, uzaktan, vardiyalı, kısmi süreli çalışmayla birlikte kamuda yeni iş modelleri oluşturulacak. Dönüşümlü iş paylaşımı, dağıtılmış işgücü modeli, ödünç iş ilişkisi (bir işverenin kendisine iş sözleşmesi ile bağlı olan işçisinin iş görme edimini, onun da rızasını almak koşuluyla belli ve geçici bir süre için bir başka işverenin emrine vermesi), yıllık iş süreleri modeli gibi uygulamalar devreye girecek.

Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamudaki görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının periyodik yapılması konusunda memur konfederasyonlarıyla mutabakata vardıklarını duyurdu.