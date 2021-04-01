Uğur Şahin 'Stok yapmayın' diyerek uyardı: Eldeki aşıları bir an önce kullanın

Avrupa’da vaka sayılarındaki artışı işaret eden BioNTech şirketinin kurucu CEO’su Uğur Şahin, eldeki aşıların kullanılması gerektiğini söyledi. Şahin, Almanya ve Avrupa’da yeni kısıtlamalar getirilmezse eğer yazın daha sert bir kapanmanın gerekebileceğini söyledi.

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Koronavirüse karşı eşi Özlem Türeci ile birlikte geliştirdikleri aşıyla dünyaya umut veren Uğur Şahin, Alman televizyonu RTL’ye salgının gidişatı ve aşılamayla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Eldeki aşıları kullanın"

Avrupa genelinde artan vaka sayılarının endişelendirici olduğunu vurgulayan Uğur Şahin, bu doğrultuda eldeki aşıların stok yapmak yerine bir an önce kullanılması gerektiğini söyledi.

Şahin, “Tedarikte yaşanacak bir gecikme yüzünden aşılamanın sekteye uğrama riski çok düşük. Bu yüzden her hafta yeni aşıların geleceği güvencesiyle, elinizdeki tüm aşıları yapmalısınız” ifadelerini kullandı.

"Yazın daha sert bir kapanma"

“Ne yazık ki Almanya ve Avrupa’da enfeksiyon sayıları o kadar artmış durumda ki, artık yeni kısıtlamaların yürürlüğe girmesini bekleyemeyecek noktadayız” diyen Uğur Şahin, “Önümüzdeki üç dört ay için en büyük zorluk vaka sayılarını düşük tutmak olacak. Yükselen sıcaklıklar enfeksiyon sayısını azaltabilir, ancak böyle olmazsa yazın daha sert bir kapanma yaşayabiliriz” uyarısında bulundu.

Aşılamanın etkileri Mayıs sonu

Aşıların planlandığı şekilde sevk edilmesi ve aşılamanın hızlanması durumunda yaz ayları sonunda “normalleşmeye dönmenin” mümkün olduğunu ve gelecek kış aylarında yeni bir kapanmanın engellenebileceğini söyleyen Şahin, “Mayıs ayı sonu itibariyle aşılamanın etkilerinin görülmeye başlamasını bekliyoruz” dedi.

Fransa'da okullar kapatıldı

Bu arada, aşılamada önde giden İngiltere’de tedbirler kısmen gevşerken, Fransa’da önlemler daha da sıkılaştırıldı. Başkent Paris dahil bazı bölgelerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları cumartesiden itibaren tüm ülke için geçerli olacak. Ayrıca okullar da üç hafta süreyle tatil edildi.

Kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Şimdi harekete geçmezsek kontrolü kaybedeceğiz” dedi. Öte yandan aşılamayı hızlandırmaya çalışan Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Macron, Rusya Lideri Vladimir Putin ile aşıda işbirliği imkanlarını görüştü.

Avrupa İlaç Ajansı’ndan (EMA) onay alarak Almanya’nın Marburg kentindeki tesislerini faaliyete geçiren BioNTech şirketi, koronavirüs aşısı üretim hedefini arttırdı. Bu yıl için 2.3 milyar doz olarak belirlenen aşı üretimi hedefi, yeni tesisle birlikte 2.5 milyar doza yükseldi. Üretim kapasitesinin maksimuma çıkarılması amacıyla 400 çalışanın 7 gün 24 saat mesai yaptığı tesiste üretilen aşıların ilk parti teslimatlarının nisanın ikinci yarısında yapılması bekleniyor.

Tesisin, tam olarak faaliyete geçtiğinde ise yılda bir milyar doz aşı üretmesi bekleniyor. Marburg’da üretilen aşılar Avrupa’nın çeşitli noktalarındaki şişeleme merkezlerinde steril dolumu ve paketlemesi yapıldıktan sonra ülkelere sevk ediliyor.