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Fatih Terim'in transfer istesi sızdı! 7 yeni isim geliyor

Galatasaray'da yeni sezonun transfer planlaması belli oldu. Fatih Terim'in gelecek sezon için transfer listesinde tam 7 isim var.

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Muslera ile iç transfere başlayan Galatasaray, stoperleri Marcao ve Luyindama'nın yanı sıra kaptanı Arda Turan ve yıldızı Emre Akbaba ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor. Sabah'ın haberine göre; FFP anlaşması devam eden sarı-kırmızılı kulüp, dış transferde ise listesine sezon sonunda serbest kalacak isimleri aldı.

İşte Aslan'daki operasyonun detayları:

1- Kasımpaşa ile sözleşmesini uzatmayan Aytaç Kara ile kesin anlaşma sağlandı. Aytaç yeni sezonda parçalı formayı giyecek.

2- Leipzig'in 5 milyon Euro istediği Saracchi'ye veda edilecek. Crystal Palace ile sözleşmesi bitecek olan Hollandalı sol bek Van Aanholt'a yıllık 1 milyon 750 bin Euro'dan 3 sezonluk sözleşme önerildi.

3- Sezon sonu boşa çıkacak Alanyaspor'dan Salih Uçan ve Fortuna Düsseldorf'tan Kenan Karaman gündemde. Birçok takımın talip olduğu ikili için şartlar zorlanacak.

4- Savunmaya yerli takviye düşünen Galatasaray, milli oyuncular Kaan Ayhan ve Alpaslan Öztürk ile ilgileniyor.

5- Geleceğe yönelik hamleler yapacak sarı-kırmızılılar, Ümit Milli Takım'da oynayan Keçiörengücü'nün kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istiyor.

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