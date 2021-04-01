Galatasaray'da büyük kriz! Fatih Terim kara kara düşünüyor

Hafta sonu Hatayspor ile deplasmanda karşılacak Galatasaray'da koronavirüse yakalanan ve sakat futbolcuların yokluğu Fatih Terim'in planlarını değiştirmesine yol açtı.

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Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer alan Galatasaray, cumartesi akşamı deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı takımda, ligin zorlu ekiplerinden biri olan Hatayspor'a karşı oynanacak müsabaka öncesinde birçok eksik bulunuyor. Özellikle savunma hattındaki eksikler deneyimli teknik adam Fatih Terim'i düşündürürken, milli futbolcuların koronavirüse yakalanması bir şok daha yaşattı. 2 maç cezalı olan Fatih Terim de Hatay'da takımının başında sahaya çıkamayacak.

Fatih Terim'in planları değişti

Sabah'ın haberine göre; Milli takımlara 10 oyuncu gönderen Galatasaray'ın korktuğu başına geldi. Sarı-kırmızılıların iki oyuncusunun Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı ve izolasyon süreci başladı. Hatay deplasmanı öncesi savunmada 3 cezalı (Yedlin, Luyindama ve Marcao) oyuncusu bulunan Galatasaray'da bu bölgede oynaması düşünülen Taylan Antalyalı'nın izolasyon sürecine girmesi teknik direktör Fatih Terim'in de bütün planlarını değiştirmesine yol açtı.

Valentine Ozornwafor savunmaya

Bu sezon sadece 6-0 kazanılan Gençlerbirliği mücadelesinde son 8 dakikada süre alan Valentine Ozornwafor, etkili hücum hattına sahip Hatayspor karşısında mecburen ilk 11'de görev yapacak. Marcao-Luyindama ikilisinin yokluğunda savunmayı Donk - Ozornwafor ikilisi ile oluşturmaktan başka alternatifi kalmayan Fatih Terim, 2000 doğumlu Nijeryalı stoperle idmanlarda özel olarak ilgileniyor.

Feghouli'yi 8 numara pozisyonuna çekecek

Koronavirüse yakalanan oyuncular, orta saha kurgusunu da bozdu. Emre Kılınç'ı da kaybeden Terim, eksiklerden dolayı Feghouli'yi 8 numara pozisyonuna çekecek. İlk 11 çıktığı 10 maçta 5 yenilgi karnesine sahip olmasına rağmen Etebo da Hatay'da tek ön libero olarak sahaya çıkacak.