Dolar ve altın güne yükselişle başladı! İşte döviz ve altın piyasasından son durum

Piyasalar güne hafif yönlü yükselişle başladı. Dün günü 8.25 seviyesinde kapatan dolar güne hafif yükselişle başlayıp 8.28 seviyelerine çıktı. Altının gramı da yükselerek güne 456 liradan başlangıç yaptı.

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Dün oldukça dalgalı bir seyir izleyen piyasalar güne hafif yükselişle başladı. Altın, dolar ve euro yukarı doğru hareket ederken gün içinde bu hareketliliğin süreceği belirtiliyor.

Dün 8.48 sınırına kadar dayandıktan sonra piyasaların kapanışına doğru 8,25 seviyelerine gerileyen dolar/TL, bu sabah hafif yukarı yönlü başlangıç yaptı. Gece boyunca sakinliğini koruyan dolar/TL, sabah saatlerinde hafif yukarı yönlü hareketlendi ve 8,28'e geldi.

Euro/TL'de ise yukarı yönlü hareketlendi ve düne göre yüzde 0,6 civarı aran kur 9,70'i aşmış durumda.

Altın da güne yükselişle başladı. Spot piyasada gram altın 456 liraya alınıp satılırken, çeyrek altın ise 730 liradan alınırken, 746 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da 1.714 dolar seviyelerinde işlem görüyor.