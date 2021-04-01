Bomba Berat Albayrak kulisleri! Bakan olacak mı nerede ofis tuttu ne kitabı yazıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi ne zaman açıklayacağı kadar Berat Albayrak'ın yeni kabinede olup olmayacağı da merak konusu. Son bilgilere göre Albayrak'ın keyfi yerinde, evine yakın bir ofis tuttu ve orada çalışıyor. Ve bir kitap yazmaya hazırlanıyor...

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Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden yaklaşık 5 ay önce istifa eden ve bir daha kamuoyu önüne çıkmayan Berat Albayrak'la ilgili çok akın çevresinden bomba kulis bilgileri geldi. Habertürk yazarı Sevilay Yılman, "Berat Albayrak Kabineye girmeyecek" dedi ve Albayrak'la çok yakın bir iki kritik isimle yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntılarını yazdı. Berat Albayrak nerede? Hangi semtte ofis tuttu? Yeni işi ne? Hangi konuda kitap yazıyor? İşteYılman'dan Berat Albayrak'la ilgili son kulis bilgileri...

- Öğrendiğime göre keyfi yerindeymiş.

- Evine yakın bir semtte ofis tutmuş kendisine. Gün boyu o ofiste çalışıyormuş.

'Tam zamanı' demiş ve kitap yazacakmış

- Bir kitap yazma niyeti varmış. Zaten görüştüğüm isimler, tarafıma; “O fikri hayata geçirmenin tam zamanı” deyip onun üzerinde yoğunlaştığını aktardı. Ancak konusu nedir, ne zaman biter işte onun yanıtını alamadım.

Erdoğan'la arasındaki buzlar tamamen erimiş

Ha bu arada… Görevden ayrıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarının çok bozuk olduğu filan öne sürülüyordu. Öyleydi. Ama buzlar tamamen erimiş. Berat Albayrak ile sürekli irtibatta olduğuna emin olduğum kişi aynen şunları söylüyor:

Ömrü billah küs kalır mı! Söylentiler palavra

“Evet. Görevi bırakırken kendi başına karar vermiş olmasına Cumhurbaşkanı çok içerledi ama sonuçta et tırnaktan ayrılır mı? Böyle olmasını bekleyen çevreler var ama boşuna bu beklenti. Çünkü Tayyip Bey’le Berat Albayrak arasında çok özel bir hukuk, derin, kuvvetli bir bağ vardır. Onlar kayınpeder/damattan çok baba oğul gibidirler. Birbirine derin duygular besleyen baba oğul, ömrü billah küs kalır mı? Bu yöndeki söylentilerin tamamı palavradan ibaret."

Erdoğan İstanbul'da her gün onunla görüşüyor

"Kaldı ki Cumhurbaşkanı, İstanbul’da olduğu zamanlar neredeyse hemen her gün görüşüyorlar. Hatta ve hatta başta ekonomi olmak üzere birçok konuda da fikir alış verişinde bulunuyorlar. Bazı çevreler üzülecek belki bunu duyunca ama Sayın Cumhurbaşkanı, Berat Bey’in fikirlerine, öngörülerine sanıldığından daha fazla değer vermiştir ve bu yaklaşımı da asla değişmeyecektir!”

'Kabineye dönecek' iddiaları safsatadan ibaret

Berat Albayrak’la ilgili; “Yeniden ekonomi bakanı ya da enerji bakanı olacak veya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yardımcısı pozisyonuna gelecek” söylentileri Albayrak’ın yakınlarına göre safsatadan ibaret.