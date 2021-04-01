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Sivas'tan üzüntüye boğan haber! Kaza yapan Astsubay Çavuş Cihat Çevik hayatını kaybetti

SİVAS’ın Gemerek ilçesinde, dün akşam otomobilinin takla attığı kazada ağır yaralanan Jandarma Astsubay Çavuş Cihat Çevik (28), tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

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Tunceli Ovacık Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Çavuş Cihat Çevik'in kullandığı 35 DR 710 plakalı otomobil kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada ağır yaralanan Çevik, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gemerek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilip, tedaviye alınan Cihat Çevik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

Seminer ve kursa katılmak için yola çıkmış

Bekar olduğu öğrenilen Jandarma Astsubay Çavuş Cihat Çevik'in, İzmir Jandarma Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda düzenlenecek seminer ve kursa katılmak üzere Tunceli'den yola çıktığı öğrenildi. Karaman'ın Sarıveliler ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Çevik'in cenazesi, hastanedeki otopsi işlemi sonrası memleketine uğurlanacak. 

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