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İzmir'de sokak ortasında bıçaklayıp öldürdü yaptığı savunma pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı

İZMİR'de sokak ortasında 27 yaşındaki Kadir Sait B., tartıştığı akrabasını bıçaklayarak öldürdü. Kadir Sait B.'ni yaptığı savunma pes dedirtti.

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Olay, dün saat 20.45 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 9044 Sokak’ta meydana geldi. Akraba olan Kadir Sait B. (27) ile Cengiz Gezici (35) arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir Sait B., yanında bulunan bıçakla Cengiz Gezici’yi göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis sevk edilirken, kanlar içerisinde kalan Gezici, bir araç ile Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gezici, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, olayın ardından hastaneye akın eden yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Bıçağın üzerine düştü
Öte yandan, cinayet şüphelisi Kadir Sait B. polis ekiplerince yakalanarak ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine teslim edildi. Kadir Sait B.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, akrabası olan Cengiz Gezici ile küfürleşme sebebiyle kavga ettikleri, kavga sırasında akrabasını öldürmek istemediği ve Gezici'nin bıçağın üzerine düşerek yaralandığını söylediği öne sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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