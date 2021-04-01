Gaziantep'te 7 kadın kurdu 200 bin adet ürettiler! Almanya sıraya girdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Oğuzeli ilçesinde Tarım Okulu kuruldu. Burada hem teorik hem de pratik eğitim alan 200 kadın, modern tarım yöntemlerini öğrenerek üretim yapmaya başladı.