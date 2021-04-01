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Gaziantep'te 7 kadın kurdu 200 bin adet ürettiler! Almanya sıraya girdi

Demirören Haber Ajansı
Gaziantep'te 7 kadın kurdu 200 bin adet ürettiler! Almanya sıraya girdi

GAZİANTEP'te 7 kadın kurduğu kooperatifle başladıkları üretimde, yurt dışına ihracat yapmaya başladı.

Gaziantep'te 7 kadın kurdu 200 bin adet ürettiler! Almanya sıraya girdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Oğuzeli ilçesinde Tarım Okulu kuruldu. Burada hem teorik hem de pratik eğitim alan 200 kadın, modern tarım yöntemlerini öğrenerek üretim yapmaya başladı.

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Gaziantep'te 7 kadın kurdu 200 bin adet ürettiler! Almanya sıraya girdi

Kadınlardan 7’si daha sonra 'Ezogelin' ismini verdikleri kooperatif kurdu. 

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Gaziantep'te 7 kadın kurdu 200 bin adet ürettiler! Almanya sıraya girdi

Serada organik olarak meyve ve sebze yetiştiren kadınlar, turşu, salçaya ve baharat üretmeye başladı. 

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Gaziantep'te 7 kadın kurdu 200 bin adet ürettiler! Almanya sıraya girdi

Kadınların ürettiği organik ürünler, yurt içinin yanı sıra gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

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