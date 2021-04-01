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Mustafa İslamoğlu'ndan olay teravih fetvası! Teravih kılmak haramdır

Ünlü ilahiyatçı Prof. DR. Mustafa İslamoğlu'ndan koronavirüs önlemleri eşliğinde camilerde teravih namazı kılınmasına izin verilmesine skandal bir fetva ile tepki geldi. İslamoğlu, "Pandeminin pik yaptığı ortamda teravih, can güvenliğini ihlaldir. Bunun hükmü ise 'haram'dır" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin koca, koronavirüs salgını devam ederken Ramazan ayında camilerde cemaatle teravih kılınmasının serbest olduğunu açıklaması tartışma yarattı. Siyasetçilerden sonra ilahiyatçı Prof. Dr. Mustafa İslamoğlu'ndan çok tartışılacak yeni bir teravih namazı fetvası geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Prof. Dr. İslamoğlu, "Takipçiler, teravih hakkında ne düşündüğümü soruyorlar. Kur’an’da yok. Nebi 'teravih' adıyla bir namaz kılmadı. Yani teravih 'dini' değil, kültürel. Pandeminin pik yaptığı ortamda teravih, can güvenliğini ihlaldir. Bunun hükmü ise 'haram'dır" ifadelerini kullandı.

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