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Uğurcan Çakır bombası! Üç kulübün radarına girdi

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır; Liverpool, Sevilla ve RB Leipzig'in radarına girdi.

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Trabzonspor’un yükselen değeri ve milli takımın da 1 numarası Uğurcan Çakır’ın taliplileri artmaya devam ediyor. Geçen sezon Avrupa’ya transferin kıyısından dönen 24 yaşındaki kaleci için İtalya ve İngiltere’den birçok kulübün takipte olduğu belirtilirken, Uğurcan için üç kulüp öne çıktı.

The Express'te yer alan habere göre; Uğurcan Çakır, Liverpool, Sevilla ve RB Leipzig'in radarına girdi. Üç kulüpten en ciddi olanı Liverpool.

Kesenin ağzı açılacak
Trabzonspor yönetiminin ise Uğurcan’ın satışı konusundaki tavrı net. Geride kalan sezon sonu da Avrupa’ya transferi gündeme gelen milli kaleci için beklediği teklifleri alamayan bordo-mavili yönetim, gelen teklifleri reddetmişti. Uğurcan’ın artan performansı nedeniyle Trabzonspor yönetiminin 25-30 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ve sonraki satışından da pay talep ettiği, gelen tekliflerin de buna göre dikkate alınacağı ifade edildi.

2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor
Trabzonspor ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Uğurcan Çakır, bu sezon yüzde 76’lık kurtarış yüzdesiyle 29 maçın 10’unda kalesini gole kapattı, toplamda 30 gol yedi.

Adı Chelsea ile anılmıştı
Yaz transfer döneminde ismi Chelsea ile de anılan Uğurcan Çakır'ın adaya transferi gerçekleşmemiş, Chelsea de Edouard Mendy'yi renklerine katmıştı. 

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