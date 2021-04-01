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''Bir Zamanlar Kıbrıs'' bu akşam TRT 1’de başlıyor!

TRT 1’in güçlü oyuncu kadrosu, sarsıcı hikayesi ve büyük prodüksiyonuyla ses getirecek olan yeni dizisi “Bir Zamanlar Kıbrıs” bu akşam ekran yolculuğuna başlıyor.

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Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun başrollerini paylaştığı “Bir Zamanlar Kıbrıs”, merakla beklenen ilk bölümüyle bu akşam TRT 1’de başlıyor. Ön hazırlık süreci altı ay süren, çekimleri KKTC’de gerçekleşen, Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesini konu alan “Bir Zamanlar Kıbrıs” tarihi gerçekler çerçevesinde ekrana yansıyacak. Yayınlanan tanıtımlarıyla dikkatleri çeken dizide, 1963’te tarihe Kanlı Noel Gecesi olarak geçen saldırı tüm gerçekliğiyle ilk bölümde ekrana gelecek.

Yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran, yönetmenliğini Hakan İnan’ın üstlendiği “Bir Zamanlar Kıbrıs”ın hikayesi ise; 1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelir. Kıbrıs’ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa’da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.

Gerçek olaylardan yola çıkılan hikâyede Rauf Denktaş-Dr. Küçük ve aileleri, Makaryos ve diğer Rum liderler ile yaseminler adası Kıbrıs başroldedir. Bir Zamanlar Kıbrıs ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00’de TRT 1’de.

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