Yüksekova-Hakkari kara yolu heyelan nedeniyle kapandı! Ekipler bölgede...
HAKKARİ-Yüksekova kara yolu heyelan nedeni kapandı. Karayolları 117. Bölge Şefliği ekipleri bölgeye yönlendirildi. Çalışmalar sürüyor...Abone ol
Hakkari-Yüksekova kara yolu heyelan nedeniyle kapandı.
Kara yolunun 30. kilometresindeki Yeniköprü bölgesinde heyelan meydana geldi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine Karayolları 117. Bölge Şefliği ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Ekipler, yola düşen kaya parçalarını ve toprağı temizlemek için çalışma başlattı.