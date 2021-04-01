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Kahramanmaraş'ta hamile olduğunu zannetti! Karnından çıkanları görünce şok oldu

İhlas Haber Ajansı

KAHRAMANMARAŞ'ta hamile olduğu sanarak doktora giden 59 yaşındaki Sena Ammari'nin karnından 8 kiloluk kitle çıkartıldı.

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Kahramanmaraş’ta Geçici Barınma Merkezi’nde ikamet eden 59 yaşındaki Suriyeli Sena Ammari, hamile olduğunu zannederek özel bir hastaneye gitti. Hastanede yumurtalık kanseri tanısıyla kemoterapi alan Suriyeli hasta Ammari daha sonra Kahramanmaraş Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu. Karnında kitle tespit edilen Ammari, yapılan tetkiklerin ardından başarılı bir ameliyat ile kitleden kurtuldu. Yaklaşık 8 kilo ağırlığındaki kitle ameliyat ile alınırken, gerekli tetkikler yapılmak üzere patolojiye gönderildi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Onkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Güzin, “Hasta merkezimize geldiğinde yaklaşık karnı 6-7 aylık cesametli bir gebelik büyüklüğünde bir batında gergin bir durum vardı. Biz gerekli muayeneler, ultrason, emar değerlendirmelerden sonra bu tümörün gerilemediği, bütün batına yayıldığını gördük. Ve ameliyathanede ileri bir teknikle kitleyi çıkardık. Hastamız şuanda fevkalade iyi rahat durumda” dedi. Ücretsiz olarak riskli bir ameliyatla sağlığına kavuşan Suriyeli Ammari, Türk halkına, devletine ve doktorlara teşekkür etti.

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