ASELSAN'ın silahına milli işletim sisteminde ilk teslimat yapıldı

Milli olarak geliştirilen Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi (GİS) entegre edilen ASELSAN Sarp uzaktan komutalı silah sistemlerinin ilk teslimatı yapıldı.

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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ASELSAN'ın yurt içinde ve dışında başarıyla görev yapan ve sahada kendini kanıtlayan Sarp silah sisteminde önemli bir yerlileştirmeye imza atıldı.

Sarp uzaktan komutalı silah sistemlerinin TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen GİS ile entegrasyonu tamamlandı. GİS ile görev yapacak ilk Sarp sistemleri müşteriye teslim edildi.

Dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli ürünlerin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla TÜBİTAK BİLGEM ile ortak olarak yürütülen çalışmalar sonucu Sarp artık tamamen milli yazılımlarla çalışacak.

GİS, savunma sanayisinin emniyet kritik ve katı gerçek zamanlı işletim sistemi ihtiyaçlarını milli imkanlarla karşılamak üzere TÜBİTAK BİLGEM tarafından 2006'da geliştirilmeye başlandı ve 2013 başında tamamlanarak ürün haline getirildi. Daha sonra ASELSAN ve TÜBİTAK arasında imzalanan mutabakat anlaşmasıyla çalışmalar yeni bir boyuta taşındı.

ASELSAN ve TÜBİTAK mühendislerinin ortak çalışmasıyla GİS, ASELSAN Milli Görev Bilgisayarı'na (Görevsayar) entegre edilerek, Milli Atış Kontrol Yazılımları ile Sarp Uzaktan Komutalı Milli Silah Sistemi'nin tüm işlevsellik ve performans gereksinimlerini karşıladı. Böylece GİS, Sarp ile sahada da kendini ispatlamış oldu.

GİS, savunma sistemleri, aviyonik sistemler, akıllı mühimmatlar, füze sistemleri, akıllı ulaşım, raylı ulaşım, otomotiv, tıp elektroniği, nükleer enerji santralleri dahil birçok alanda gömülü sistemler üzerinde kullanılabilecek nitelik taşıyor.

Gelişen teknolojiyle birlikte geliştirme ve farklı donanımlara uyumlama çalışmaları sürdürülen GİS, çok çekirdekli işlemci mimarilerine de destek veriyor, işlemci ailesi desteği gün geçtikçe genişliyor. ASELSAN'ın geliştirdiği SARP Atış Kontrol Yazılımı, sağladığı esnek mimari sayesinde GİS ile kolaylıkla entegre edilebildi.