Kasımpaşa maçı öncesi Beşiktaş'a Vincent Aboubakar'dan kötü haber
Beşiktaş'ın forvetteki gol kralı Vincent Aboubakar, milli takım maçında sol uyluk adalesinden sakatlandığı için tedbir amaçlı Kasımpaşa ile yapılacak karşılaşmada oynatılmayacak.Abone ol
Milli takım kampı için ülkesine giden 28 yaşındaki futbolcu Vincent Aboubakar, Kamerun-Ruanda maçında sakatlık yaşadı. Karşılaşma sonrası sağ arka adalesinde ağrı hisseden Aboubakar'ın son durumu İstanbul'da yapılacak kontrollerinin ardından netlik kazandı.
Golcü oyunucu, milli takım maçında sol uyluk adalesinden sakatlandığı için tedbir amaçlı Kasımpaşa ile yapılacak karşılaşmada oynatılmayacak.