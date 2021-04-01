Uğur Meleke'den TFF'ye çağrı: MHK'yi görevden alsın bu skandaldır

Spor yorumcusu Uğur Meleke, MHK'nin atamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, iki hafta önce oynanan Fenerbahçe derbisi sonrası maçın hakemi Halil Umut Meler'i eleştirmiş ve 'bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz' demişti. Bu açıklamanın ardından siyah beyazlıların Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maça da MHK tarafından yine Halil Umut Meler'in atanması siyah beyazlı camiada çok büyük tepkilere yol açtı.

beIN SPORTS Haber'de değerlendirmelerde bulunan Uğur Meleke, "Halil Umut Meler zor durumda bırakılmıştır. Bir kulübün maçına üst üste iki hafta verilmesi skandaldır." dedi.

"MHK'nin tek misyonu da adil olmaktır"

MHK'nin istifa etmesi gerektiğini belirten Uğur Meleke şu ifadeleri kullandı; "MHK'nin işi mesaj vermek, cephe olmak, taraf olmak değil. Türkiye'de futbol maçlarının en sağlıklı şekilde yönetilmesini sağlamaktır. Her maça en doğru atamayı yapmak, en doğru adaleti temin etmektir. Hakimin işi cephe olmak, taraf olmak değildir. Adil olmaktır. MHK'nin tek misyonu da adil olmaktır. Halil Umut Meler zor durumda bırakılmıştır. Bir kulübün maçına üst üste iki hafta verilmesi skandaldır. Türkiye'de ve dünyada çok az görülmüş bir şeydir.

"MHK hemen istifa etmelidir"

Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Mete Kalkavan'ı bir tarafa bırakıyorum. 'Biz bu hakemi istemiyoruz' dönemi zaten bitmelidir. Atamaları MHK yapmalıdır, kulüpler değil. Bununla ilgili çok bir şey söylenemez. Fakat Halil Umut Meler atamasını hiç iyi niyetli bulmuyorum. MHK bugün istifa etmelidir. İstifa etmiyorsa TFF, acilen MHK'yi görevden almalıdır.

"Sizin derdiniz manşet olmak"

"Sizin derdiniz manşet olmak. Türk futbolu bu kadar basit değil. Sizin bu kadar konuşulmanız, manşet olmanız için oynanmıyor bu lig. Serdar Tatlı ve komitesi acilen istifa etmelidir. Bu yapılan Halil Umut Meler'e bir kötülüktür. Halil Umut Meler, Türk futbolunun gelecek vaad eden bir hakemidir. MHK'nin görevi hakemlere kötülük yapmak değildir. Bu hareket adil değildir.''