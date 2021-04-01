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CHP Maltepe eski ilçe yöneticisine cinsel saldırı davası! Üst mahkemeye gönderildi

CHP Maltepe eski ilçe yöneticisine 'cinsel saldırı' iddiasıyla açılan dava üst mahkemeye gönderildi.

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MALTEPE'de bir kafede Z.Y.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan CHP Maltepe eski ilçe yöneticisi U.K.'nin (41) karar duruşmasında sanık avukatı tanıkların dinlenmediği gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme, reddi hakim talebini reddedince avukat karara itiraz etti. Karar çıkmayan dosya, avukatın itirazını değerlendirilmesi için bir üst mahkemeye gönderildi. 

Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık U.K. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada sanık avukatı Gazi Has ile müşteki avukatı Sinem Keskin Hacıoğlu yer aldı.

Reddi hakim talebinde bulunuldu
Sanık avukatı Has, tanıkların dinlenmediği gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti de avukatın talebinin davayı uzatmaya yönelik olduğuna kanaat getirerek, reddi hakim talebini reddetti. Sanık U.K. "Tahliyemi ve beraatimi talep ederim" dedi. Sanık avukatı Gazi Has da yazılı beyanlarını tekrar ettiğini belirterek "Red isteminde bulunduk, mahkemede tanıklarımızı dinleme talebini reddetmiştir. Savunma ve delil sunma imkanı tanımamıştır. Bu aşamada sanığın tahliyesini talep ederiz" ifadelerini kullandı. 

Tutukluluk hali devam etti
Sanık avukatı reddi hakim talebinin reddedilmesine itiraz etince, dosya itirazın değerlendirilmesi için bir üst mahkeme olan Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, sanık U.K.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianame
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 20 Kasım 2020 tarihinde Maltepe'de bir kafede sanık U.K.'nin Z.Y. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu anlatıldı. İddianamede sanık U.K. hakkında "Cinsel saldırı", "Cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "Tehdit" suçlarından 24 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

CHP
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