Mesut Özil'e bıçakla saldıranların cezası belli oldu

Londra'da iki yıl önce Mesut Özil'i soymaya teşebbüs eden saldırganların cezası belli oldu. The Sun'ın haberine göre, sekiz kişiden oluşan çetenin üyelerine toplam 100 yıldan fazla hapis cezası verildi.

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Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'den transfer ettiği Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil’i soymaya teşebbüs edenlere verilen ceza belli oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da iki yıl önce gerçekleşen olayda, bir restorandan çıktığı sırada bıçaklı saldırgan tarafından saldırıya uğrayan Mesut’a Arsenal’den takım arkadaşı Sead Kolasinac yardımcı olmuş, Boşnak futbolcunun saldırganlara müdahale ettiği görüntüler yankı uyandırmıştı.

100 yıldan fazla hapis cezası verildi

The Sun'ın haberine göre, sekiz kişiden oluşan çetenin üyelerine toplam 100 yıldan fazla hapis cezası verildi. Nisan 2019 ile Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleşen bir çok farklı soygun ve teşebbüsleri için bu cezalara çarptırıldıkları belirtildi. Olayda Kolasinac kendisine bıçak çekilmesine karşın geri adım atmamıştı.