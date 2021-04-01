BIST 1.416
DOLAR 8,18
EURO 9,64
ALTIN 449,71
HABER /  FENERBAHÇE
ADV Kentsel dönüşüm finansman çözümleri Türkiye emlak Katlım Bankası'ndan

Mesut Özil'e bıçakla saldıranların cezası belli oldu

Londra'da iki yıl önce Mesut Özil'i soymaya teşebbüs eden saldırganların cezası belli oldu. The Sun'ın haberine göre, sekiz kişiden oluşan çetenin üyelerine toplam 100 yıldan fazla hapis cezası verildi.

Abone ol

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'den transfer ettiği Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil’i soymaya teşebbüs edenlere verilen ceza belli oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da iki yıl önce gerçekleşen olayda, bir restorandan çıktığı sırada bıçaklı saldırgan tarafından saldırıya uğrayan Mesut’a Arsenal’den takım arkadaşı Sead Kolasinac yardımcı olmuş, Boşnak futbolcunun saldırganlara müdahale ettiği görüntüler yankı uyandırmıştı.

100 yıldan fazla hapis cezası verildi
The Sun'ın haberine göre, sekiz kişiden oluşan çetenin üyelerine toplam 100 yıldan fazla hapis cezası verildi. Nisan 2019 ile Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleşen bir çok farklı soygun ve teşebbüsleri için bu cezalara çarptırıldıkları belirtildi. Olayda Kolasinac kendisine bıçak çekilmesine karşın geri adım atmamıştı.

Polisin sosyal medyadaki açıklamasında güvenlik kamerası görüntülerinde, zanlıların bıçak çekmekte tereddüt etmedikleri, ancak kendilerine karşı konulacağını ummadıkları ifade edilerek, "Bir mağdur, sağlam durdu ve şüphelileri defetti" denilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Şırnak'ta PKK'nın tuzakladığı mayına basan çoban hayatını kaybetti
Yılmaz Vural: Dünyada aynı durumda olan bir teknik direktör yok
TOKİ, Gaziantep'te inşa ettiği konutlardan 20 bin 813'ünü hak sahiplerine teslim etti
Kasımpaşa maçı öncesi Beşiktaş'a Vincent Aboubakar'dan kötü haber
Uğur Meleke'den TFF'ye çağrı: MHK'yi görevden alsın bu skandaldır
CHP Maltepe eski ilçe yöneticisine cinsel saldırı davası! Üst mahkemeye gönderildi
Prof. Dr. Hüsamettin Gökay 96 yaşında hayatını kaybetti
İstanbul'da ayakkabısı çalındı! Hırsıza bıraktığı notta bakın ne yazdı
Son dakika Mart ayı ihracat rakamları açıklandı! Tüm zamanların rekoru
En çok vakanın görüldü ilde bir yanlış daha karantinayı ihlal etti yolcu otobüsünde yakalandı
Yorumlar