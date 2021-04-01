Fenerbahçe'den Galatasaray'a şampiyonluk yanıtı: Kim hırsız Mustafa Cengiz

Fenerbahçe Yöneticisi Metin Sipahioğlu, 28. şampiyonluk başvurusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Metin Sipahioğlu, ''1924'te Sayın Mustafa Kemal'in bir beyanatı ve belgeseli var. Kim hırsız? Biz mi hırsızız, siz mi hırsızsınız?'' diyerek Mustafa Cengiz'e sert tepki gösterdi.

Abone ol

Fenerbahçe Kulübü Yöneticisi Metin Sipahioğlu, 1959 öncesi şampiyonluklar hakkında açıklamalar yaptı. İşte Metin Sipahioğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

- Daha önce Galatasaray'ın bizi hedef aldığı iddialara cevap vermek zorunda kalmıştık ve konuyu kapatmıştık. Bakıyorsunuz, Galatasaray başkanı yine çıkıyor ve bir saat boyunca Fenerbahçe'den bahsediyor. Başkan bazında, Fenerbahçe hedef alınıyor. Maalesef yine yanlış bilgi veriliyor. Artık Galatasaray başkanının art niyetli konuştuğunu düşünüyoruz. Yine bir kez daha mecburi yayın için hicap duyarak, işin kötü tarafı hicap duymaya alışarak karşınızdayız.

''Kimlerle lobi yaptıklarını itiraf ettiler''

- Galatasaray, Türkiye şampiyonluklarının sayılmasının karşısında lobi yapıyorlar. Bugüne kadar da sayılmaması için kimlerle lobi yaptıklarını itiraf ettiler. 2 katı yaşımdaki Galatasaray başkanına belgelerle cevap vermek hicap duyduğum bir şey ama onlar bunları söylemekten utanmıyorsa bizim de onlara cevap vermekten ötürü utanacak halimiz yok.

''Böyle saçmalık olur mu?'

- Galatasaray gibi milyonları temsil eden bir kulübün başkanı bir ay içinde üst üste iki kez hata yapıyorsa buna misli misli karşılık vermek gerekir. Bu yayını yapmak zorunda kaldığımız için kullanmak zorunda kalacağımız üslup için özür dileriz. Başka işleri yokmuş gibi Fenerbahçe'yi ve devletimizi karşı karşıya getiriyorlar. Devletimizin çok daha önemli işleri var. Böyle saçmalık olur mu? Her hafta aynı şey oluyor yeter ya.

''Şampiyonluk belgesellerinden FETÖ firarilerini çıkarmak zorunda kalan bellidir''

- Hangi kulübün cemaatlerin, tarikatların etrafında gezindiği, bir terör örgütü liderinin 'Dualarla himmetlerler ayağa kaldırmamız lazım' dediği ortadadır. Şampiyonluk belgesellerinden FETÖ firarilerini çıkarmak zorunda kalan bellidir. Burası Fenerbahçe Cumhuriyeti'dir. Bu bir metafordur. Fenerbahçe'nin duruşu ortadadır, bellidir. Bunları devletle karşı karşıya getirme konusunda kullananları akıl yaşta değil baştadırı hatırlatıyor.

''Fenerbahçe'nin tarihi temizdir, bellidir''

- Fenerbahçe'nin kuruluşundan bu yana Türkiye Cumhuriyeti'ni tek cumhuriyet olarak gördüğü ortadadır. Galatasaray taraftarının da bir tanımlaması var. Galatasaray resmi hesabı paylaşmış. 2013 yılında 'Tek krallık Galatasaraylılık' şeklinde bir pankart var. Biz de çıkıp 'Galatasaray cumhuriyeti tanımıyor, krallıkla yönetilmek istiyor' mu diyelim? Fenerbahçe'nin tarihi temizdir, bellidir. Tüm şampiyonluklarımızın posteri ortadadır.

Aziz Yıldırım'ın sözleri

- Yine bilgisizce verdirilmiş bir demeç. 1959 öncesi şampiyonluklar Fenerbahçe için uzun yıllardır bir duruş ve kulüp politikasıdır. 5-6 yıl kadar evvel Aziz Yıldırım döneminde kulüpte bir komite kuruldu. 2014 yılında bir önceki Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'nin bugünkü 19. gerçekteki 28. şampiyonluğunu kutlarım." ifadelerini kullanmıştır. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan da paylaşımlar yapılmıştır. Suyun karşı tarafı (Galatasaray) hiç haksızlığa uğramamıştır. Her zaman hak yediler. Kollanmanın anlamlarını bilirler. Bu kadar haklı olduğumuz bir davada hak arayışına girmemizi anlayamazlar. Gülsek mi, sinirlensek mi açıkçası düşünüyorum.

''Hak arayışına girmemizi anlayamazlar''

- Bu başvurunun gündem değiştirmek, müflis tüccar benzetmesiyle ilgili de açıklamalar var. Biz göreve geldiğimiz zaman da bu başvuru için kararlıydık. İlk 2 sene iletişim çalışması yapacağımızı, ardından da hukuki başvurumuzu yapacağımızı söylemiştik. Hukuki başvurumuzu da yaptık. Başarılı/başarısız olduğunuzda başvurmakla ilgisi yok. Haklıysanız her zaman başvurabilirsiniz. Suyun karşı tarafındakiler hiçbir zaman haksızlığa uğramadıkları, her zaman kollandıkları için hak arayışına girmemizi anlayamazlar.

''İlk resmi başvuruyu birkaç hafta önce yaptık''

- Galatasaray'da Divan Kurulu Başkan Adayı olmuş Türker Aslan, aynı beyanı yaptı. Daha önce aynı başvuruyu yaptılar reddettik, yeni ne belge çıkmış da başvuruyorlar demişler. Herkes şunu çok iyi bilsin. Ortada büyük bir yalan var. Fenerbahçe bugüne kadar ne TFF'ye, ne Tahkim'e, ne TBMM'ye, ne de başka bir kuruma resmi hiçbir başvuru yapmamıştır. Hiçbir başvuru yapmadığımız için kulübümüze verilmiş hiçbir ret yoktur. Fenerbahçe Kulübü olarak ilk resmi başvuruyu birkaç hafta önce yaptık.

''1924'te Sayın Mustafa Kemal'in bir beyanatı ve belgeseli var''

- Galatasaray büyük bir korku ve panikle tarihi yok saymak için girişimlerde bulunuyor. Galatasaray ile ilgili iki belge paylaşacağım. Bütün kamuoyu iyi izlesin. Bu iki belgeden sonra kim hırsız kim değil tüm Türkiye görecek. 1924'te Sayın Mustafa Kemal'in bir beyanatı ve belgeseli var. Atatürk diyor ki, 'Bu şampiyonaya gelecek tüm takımların ulaşım masrafları devlet tarafından yarı yarıya karşılanacak' Bu belge önemlidir. Atatürk'ün ilk 1924'teki şampiyonaya verdiği önem ortadadır.

''Beşiktaş'ın 1959 öncesi 2 şampiyonluğu yıldız hesabına katılmıştır''

- Bizim şampiyon olduğumuz 1933 yılında 16 farklı şehrin şampiyonları bir araya geliyor. Bugün Süper Lig'de bile 16 farklı şehir yok. 1935'de ise 24 şehirden takım bir araya geliyor ve Fenerbahçe şampiyon oluyor. Beşiktaş'ın 1959 öncesi 2 şampiyonluğu bizce haklı olarak sayılmış ve yıldız hesabına katılmıştır. 1959 öncesi şampiyonlukları saydırmamak Galatasaray'ın başarısıdır. Galatasaray dışında bu 1959 öncesi şampiyonluklarının karşısında duran bir kulüp yok. Türkiye Futbol Birinciliği 1924'ten 1950 yılına kadar yapılıyor.

''Hırsızlık iması var''

- Çok bilgisizce açıklamalar. 'Hırsızsınız demiyorum ama...' diyor Sayın Mustafa Cengiz. Bunlar çok vahim açıklamalar. Hırsızlık iması var. Türkiye Cumhuriyeti ve TFF 1923 yılında kuruldu. Daha önce İstanbul ve İzmir ligi yapılmaktaydı. 1924 yılında TFF ilk defa Türkiye'de ulusal bazda bir Türkiye Futbol Şampiyonası düzenledi. Bunun adı da Türkiye Futbol Birinciliği'ydi. TFF'nin resmi sitesinde yer alan küpürlerde ilk Türkiye şampiyonunun Harbiye olduğu açıklaması var.

''Katakulli ile hızlandırılmış yangından mal kaçırılmış 1959 öncesini saydırmadılar''

- Haluk Ulusoy döneminde yıldız hesabı yaptılar. Katakulli ile hızlandırılmış yangından mal kaçırılmış 1959 öncesini saydırmadılar. Yaptıkları dilekçeyle itirafçı oldular. Galatasaray, 1959 öncesini kendileri saydırmadığını itiraf etti. Türker Arslan döneminde Tahkim Kurulu da yangından mal kaçırır gibi 1959 öncesini sildi.

''Beşiktaş'ın 5 şampiyonluğu da var''

- Milli takımımız, 1968 yılına kadar İstanbul, Ankara ve İzmir dışında hiçbir futbolcu oynatmadı. '1968 yılına kadar oynayan milli takımımıza, tam milli değildi' mi diyeceğiz? Beşiktaş diyorlar, haklı bir şekilde aldı 2 şampiyonluğu, Fenerbahçe 9 şampiyonluğu almasın. Beşiktaş, Avrupa'da temsil etti, Fenerbahçe temsil etmedi diyorlar. Avrupa kupaları 1955'te oynanmaya başlandı. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Beşiktaş'ın haklı ve alması gereken 5 şampiyonluğunun olduğunu düşünüyoruz. 1955'ten önce UEFA yok. O zaman bütün ülkeler 1955'ten önceki şampiyonlukları saymasın. Böyle saçma şey olur mu? Diyorlar ki 'Bir sezonda 2 Türkiye şampiyonluğu olamaz' Bakın, bunlar aynı yıl oynandı fakat aynı sezon oynanmadı. Biri bitti, diğeri başladı.

Avrupa örneği

- Mustafa Cengiz'in bilmediği bir şey var. 3-5 maçla şampiyonluk diye bir şey bizde yok ama İtalya'da var. İtalya'da Genoa'nın 9 şampiyonluğu var, hepsi amatör dönemde. Hollanda'da Ajax'ın 34 şampiyonluğunun 8'i amatör dönemde. Dünya Kupası bile amatör dönemde başladı. Birçok ülkede futbol amatör. O zaman Dünya Kupası'nı saymayalım. Almanya'da 1941 yılında Avusturya ekibi Rapid Wien şampiyon olmuş. Almanya bunu kabul ediyor, biz kabul etmiyoruz. Tarihi yok edemezsiniz.

''Galatasaray'ın işine gelmemesinin sebebi o''

- Galatasaray'ın 1923-1951 arası sadece 1 şampiyonluğu var. Fenerbahçe'nin 9 tane var. Beşiktaş'ın 5 tane daha var. Bunlar sayılırsa Galatasaray'ın hiç işine gelmediği için her türlü lobiyi yapıyorlar. Bugüne kadar da saydırtmadılar. Galatasaray’ın tüm lobilerini kullanarak 59 öncesi şampiyonlukları saydırmaması bir başarı hikayesidir. Galatasaray'ın işine gelmemesinin sebebi o dönemde sadece 1 şampiyonluğu olmasıdır. Bu zamana kadar şampiyonlukları saydırmamış olmaları bir başarı örneğidir.

''Galatasaray gibi bir takım çıkacak 40 yılı katledecek''

- Milli Küme ve Türkiye 1. Ligi aynı sezon oynandı. Bir sezonda iki şampiyon kabul edilemez deniyor. Aynı dönemde oynanmadı. TFF, çağrı yapıyor ve Milli Küme'yi düzenleyelim diyor. Buraya katılan takımlar o zaman enayilik yapıyor. Federasyonun düzenlediği bu ulusal şampiyonalara katılan takımlar enayi. Galatasaray gibi bir takım çıkacak 40 yılı katledecek. Keşke bu takımlar, bir Galatasaray başkanının 60 yıl sonra böyle bir dilekçe vereceğini düşünüp katılmasaydı.

''Haydi şimdi gidin bu başvuruya da itiraz etsenize''

- Galatasaray, resmi sitesinde Baba Gündüz Kılıç'ı anlatırken 'Ankara Demirspor, tarihteki tek Türkiye şampiyonluğunu kazandığı 1947 yılındaki finalde ise Fenerbahçe'yi 3-0 ve 6-0 yenerken Gündüz Kılıç da Ankara Demirspor forması giyiyordu' ifadesini kullanıyor. Ankara Demirspor başvuru yaptı. Haydi şimdi gidin bu başvuruya da itiraz etsenize. Hadi edin de görelim. Her ülke, federasyon kurulduğundan bu yana şampiyonlukları sayıyor. Belki 2 yıl sonra yapay zeka ağırlıklı maçlar yönetilecek ve hakem olmayacak. O zaman 'Artık hakemler yok, format değişti, bugünden itibaren sayalım' mı diyeceğiz?

''Kim hırsız? Biz mi hırsızız, siz mi hırsızsınız?''

- Galatasaray, 'Yüzyılın Öyküsü' kitabında '1939 yılında ilk Türkiye şampiyonluğunu kazandık' diyor. Bunu kabul ediyor. Şimdi çıkıp dilekçe verip itiraz ediyorsunuz. Tüm Türkiye, Galatasaray dışında bize hak veriyor. Türkiye'nin geneli bu şampiyonlukların ne kadar haklı olduğunu görüyor. Haluk Ulusoy'lar, Türker Aslan'larla katlettiniz bu şampiyonlukları. Kim hırsız? Biz mi hırsızız, siz mi hırsızsınız? 1923'ten itibaren bizzat TFF'nin oynattığı, büyük efsanelerin, Metin Oktayların, Gündüz Kılıçların, Lefterlerin oynadığı bu şampiyonlukları sırf bir şampiyonluğunuz var diye katletmeye çalıştınız.

''Bu sadece Fenerbahçe'nin değil, Türkiye'nin meselesidir''

- Fenerbahçe’nin 9, Beşiktaş’ın 7 şampiyonluk kazandığı dönemde Galatasaray 1 değil de 9-10 şampiyonluk kazanmış olsaydı bu şampiyonluklar çoktan kabul edilmiş hatta belgeselleri yapılmıştı. Galatasaray'ın o dönem 10-11 şampiyonluğu olsaydı şimdiye çoktan kabul edilir miydi? Edilmez miydi? Tüm spor kamuoyunun vicdanına soruyorum bu soruyu. Bu sadece Fenerbahçe'nin değil, Türkiye'nin meselesidir. Ülke futbolunun tarihiyle barışması meselesidir.