Ozan Tufan ile Rojin Haspolat evlendi! 19.07 ayar alyans detayı bomba
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan ile Rojin Haspolat, Çırağan Sarayı’nda düzenlenen törenle evlendi.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Çırağan Palace Kempisnki'de gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin şahitliklerini başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve iş insanı Ethem Sancak yaptı.
Çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra nikah törenine; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki, teknik ve idari kadro ile takım arkadaşları Caner Erkin ve Sinan Gümüş katıldı.
Instagram hesabından bir paylaşım yapan Ozan Tufan, "19.07 ayar Fenerbahçe logolu alyanslarımız bize uğur getirsin. Her zaman yanımdasın iyi ki varsın, bu özel hediye için teşekkürler @Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli kulüpten çifte hediye edilen alyansla birlikte yazılan özel not şu şekilde: "Ozan Tufan ve sevgili eşi Rojin Haspolat, hayatınızın birbirinizle geçecek bu yeni döneminde, sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir evlilik diliyoruz. Hayatınız boyunca unutulmaz olacak bu özel günde; Fenerbahçe ruhunun işlendiği saf bir bağlılık ve aidiyet sembolü olarak, kutsal armamızı taşıyan 19.07 ayar Fenerbahçe alyanslarının size uğur getirmesini temenni ediyoruz. Sonsuz mutluluklar."