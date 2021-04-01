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Balıkesir'de can pazarı! 3 araç birbirine girdi ölü ve yaralılar var

İhlas Haber Ajansı

BALIKESİR'de meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Altınoluk Mahallesi Tek Çam mevkiinde saat 12.00 sıralarında M.Y. idaresindeki 10 FD 217 plakalı araç, E 87 kara yolunda Çanakkale-Edremit istikametinde seyir halindeyken, arkasında bulunan ve S.B. idaresindeki 10 ACJ 997 plakalı araç ile çarpışarak kontrolden çıktı. Çarpmanın etkisiyle araç karşı şeride geçti. Otomobil Edremit-Çanakkale istikametine karşı yönde seyir halinde olan S.Ş. idaresindeki 10 H 2201 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. 

Kazada 10 FD 217 plakalı otomobilin içinde bulunan yolcu Azmi Temiz hayatını kaybederken, araç sürücüsü M.Y., yolcular K.T. ve F.Y. yaralandı. Araç içinde sıkışan K.T. Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı kurtarma ekibi tarafından yapılan çalışma ile çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Edremit’teki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Edremit Cumhuriyet Savcılığı kazayla alakalı soruşturma başlattı.

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