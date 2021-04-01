Piyasada 57 bin TL! Elazığ'da atıklardan 6 bin TL'ye üretti sipariş almaya başladı
ELAZIĞ'da yaşayan 62 yaşındaki oto tamirciliği yapan Mehmet Güleç, atıklardan ürettikleri görenleri şaşkına çevirdi.
Elazığ'da, 41 yıldır oto tamirciliği yaparak geçimini sağlayan 1'i engelli 3 çocuk babası Mehmet Güleç, engelli bireyler için aletler tasarlıyor. Güleç, son olarak yüksek gerilim hattında çalışanlar için hat aracı ve akü şarj takviye cihazı üretti.
Arızalanan araçlardan çıkan parçaları ise, robot, traktör, abajur, saat ve tank gibi 30'un üzerinde obje yaparak geri dönüştüren Güleç'in hedefi, ülkeye katma değer kazandırıp, geri dönüşüme katkıda bulunmak.
Oto tamircisi Mehmet Güleç, atık parçalardan imal ettiği aletler için sipariş almaya başladığını ifade ederek, "Bu aletle, yüksek gerilim hattında çalışanlar, tellerin arızasını buluyor. Bu sadece İtalya'dan ithal edilen ve alüminyum mamulü ürün." dedi.
Güleç "Biz 'bunu yapabilir miyiz?' dedik. Numunesini bulduk ve onun daha güzelini yaptık, daha işlevsel hale getirdik. Türkiye genelinde satışını planlıyoruz. Eğer satışa geçersek, ithal malı Elazığ'ımızda üretmiş olacağız." diye konuştu.