Piyasada 57 bin TL! Elazığ'da atıklardan 6 bin TL'ye üretti sipariş almaya başladı

Güleç "Biz 'bunu yapabilir miyiz?' dedik. Numunesini bulduk ve onun daha güzelini yaptık, daha işlevsel hale getirdik. Türkiye genelinde satışını planlıyoruz. Eğer satışa geçersek, ithal malı Elazığ'ımızda üretmiş olacağız." diye konuştu.