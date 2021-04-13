BIST 1.361
DOLAR 8,14
EURO 9,69
ALTIN 452,22
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan'da umut var
ADV Ramazan'da umut var

İstanbul'da sahte pasaport operasyonu: Mührü portakal sıkacağı ile basmışlar

ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Terör örgütü mensuplarına sahte pasaport ve belge düzenleyenler, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda yakalanan şüphelilerin portakal sıkacağını mühür basma aleti olarak kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Abone ol

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; başta terör örgütü mensupları olmak üzere yasadışı yollardan yurtdışına çıkış yapmak isteyen kişilere sahte pasaport, firari olarak aranan kişilere ise sahte kimlik düzenleyen şebekeye operasyon düzenlendi. Türkiye'ye yasadışı yollardan gelmiş yabancı uyruklu kişilere sahte ikamet izin belgesi düzenleyen Suriye uyruklu M.A. ve M.T. isimli şüpheliler Esenyurt'ta tespit edilen adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandıktan sonra tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Çok sayıda belge ve 12 bin dolar ele geçirildi
M.A. ve M.T.'ye ait adreslerde yapılan aramalarda; 244 sahte pasaport, 320 sahte kimlik kartı, 45 sürücü belgesi, sağlık raporu, 297 sahte pasaport belgesi, 189 sahte kimlik belgesi, 2 kart okuyucu, 5 fotokopi makinesi, 4 bilgisayar, para detektörü, baskı makinesi, 2 belge tarayıcı, 2 kimlik kaplama makinesi, 6 yazıcı, 2 kart basım cihazı, 5 pres ve kağıt kesme makinesi, 104 sahte mühür ve kaşe ve çok sayıda resmi belgede sahtecilik suçuna konu materyal ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 800 dolar ele geçirildi.

Bin ile bin 500 dolara sahte belge
M.A ve M.T. isimli şüpheliler jandarmadaki sorgulamalarında, sahte belgeleri bin dolar ile bin 500 dolar civarında paraya düzenlediklerini itiraf etti.

Portakal sıkacağı ile mühür
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, hazırladıkları sahte belgelere aslına yakın olması için portakal sıkacağı ile mühür bastıkları ortaya çıktı.

Sorgulamaları tamamlanan şüpheliler, haklarında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan düzenlenen suç dosyasıyla çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Tahlil için kan vermek orucu bozar mi Diyanet cevabı
Rusya ABD’yi sert şekilde uyardı: Sinirlerimize oynuyorlar, kıyılarımızdan uzak durun
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ramazan ayını evde geçireceklere tavsiye
Erciyes Üniversitesi Rektörü açıkladı! Yerli aşının Faz-3 aşaması için önemli gelişme
YÖKDİL sonuçları açıklandı! Sonuçlara T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek
Cep telefonunun bir zararı daha ortaya çıktı
İstanbul merkezli 19 ilde düğmeye basıldı! FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 60 şüpheliye gözaltı kararı
Kastamonu'da eşini sadece nikahta gördü hayatı kabusa döndü! Yazıyı gören şaşırdı
Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk iddiası! Çarpıcı detaylar ortaya çıktı
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e 'küçük ortak' tepkisi: İplikçi başı dedikoducu
Yorumlar