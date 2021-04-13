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Kocaeli'de 10 gün sonra acı haber geldi! Öğretmen yaşam savaşını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ'de bir lisede görev yapan rehber öğretmen, 10 gündür korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre Körfez Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde psikolojik danışmanlık görevi yapan Alaaddin Erkal (50), bir süre önce korona virüse yakalandı. Durumunun ağırlaşması üzerine Seka Devlet Hastanesine kaldırılan Erkal, 10 gündür yoğun bakımda süren yaşam savaşını kaybetti.

Hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası Erkal, Körfez Asri Mezarlıkta kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı. Yakınları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt'un da katıldığı cenaze namazı sonrasında Erkal, dualar ile defnedildi.

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