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AK Parti MKYK üyesi Birinci karşı çıktı: Tam kapanma ciddi sıkıntı olur

AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci, koronavirüs salgını kapsamında tam kapanma kararı alınacağına dair iddialar hakkında açıklamada bulundu.

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AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci, koronavirüs salgınında vakaların artması sonrasında gündeme gelen tam kapanma konusunda açıklamada bulundu.

Twitter'dan tam kapanma kararının alınmasının sıkıntı oluşturacağını belirten Birinci, şu ifadeleri kullandı:

"Tam kapanma beraberinde ciddi sıkıntı getirir. 65 yaş üstü zaten çok büyük oranda aşılandı. Sağlık personelimiz aşılandı. Aşılama hızla devam ediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak olan kabinenin tam kapanma konusunda karar alması bekleniyor.

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