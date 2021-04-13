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Trabzonspor'dan Kenan Karaman bombası! Abdullah Avcı bizzat aradı

Trabzonspor, Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf ile yollarını ayırması beklenen Kenan Karaman'ın transferi için düğmeye bastı. Teknik direktör Abdullah Avcı, 27 yaşındaki forvet oyuncusunu bizzat aradı.

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Yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden start veren Trabzonspor, Milli Takım'da harikalara yaratan Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesi sona erecek Kenan Karaman'ı liste başına aldı.

Abdullah Avcı bizzat aradı
Transfer görüşmelerinde aktif rol alan teknik direktör Abdullah Avcı da, adı İstanbul kulüpleri ve İtalyan ekipleriyle anılan 27 yaşındaki forvet oyuncusunu arayarak, Trabzonspor'a gelmesi için ikna etmeye çalışıyor.

Kararını vermedi
Henüz geleceğiyle ilgili kararını vermeyen Kenan'ın önceliğinin, forma giyebileceği bir takımı tercih etmek olduğu öğrenildi.

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