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Pes artık! Kovid-19 pozitif ve temaslısı 7 kişi katıldıkları cenazeden dönerken yakalandı

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 Yeni tip koronavirüs testleri pozitif ve temaslı olmasına rağmen Sinop'ta cenazeye katılan 7 kişi, İstanbul'a dönerken jandarma ekiplerince yakalandı.

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Hanönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kastamonu-Sinop il sınırında D-30 kara yolundaki kontrol noktasında bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan ve Sinop'un Gerze ilçesi Kabalar köyünden İstanbul'a giden aynı aileden E.A, Y.A, C.A, H.A, L.A, F.A. ve E.A'dan 6'sının Kovid-19 testinin pozitif, birinin ise temaslı olması nedeniyle Zeytinburnu ilçesindeki evlerinde karantinada kalmaları gerektiği belirlendi.

Ancak Sinop'ta cenazeye katıldıkları anlaşılan bu kişilere toplam 6 bin lira para cezası uygulandı, haklarında da suç duyurusunda bulunuldu.

Temas ettikleri kişiler tespit edilmeye çalışılıyor

Jandarma ve AFAD görevlileri kontrolünde Kastamonu Şeyh Şabanı Veli Öğrenci Yurduna götürülerek karantinaya alınan bu kişilerin cenazede ve yol boyunca temas ettikleri kişilerin tespiti amacıyla çalışma başlatıldı.

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