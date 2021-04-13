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Furkan Korkmaz coştu Philadelphia farka koştu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, 113-95 kazandıkları Dallas Mavericks karşılaşmasında 20 sayı kaydetti.

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NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren 76ers, Mavericks deplasmanından galip ayrıldı. 76ers'ın all-star pivotu Joel Embiid, 36 sayı, 7 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Üst üste ikinci maçında 20 sayı atan Furkan Korkmaz ayrıca 2 ribaunt aldı ve 2 top çaldı.

Mavericks'te Luka Doncic 32 sayı, Dorian Finney-Smith 12 sayı, 11 ribauntla oynadı.

Sonuçlar
New York Knicks-Los Angeles Lakers: 111-96
Dallas Mavericks-Philadelphia 76ers: 95-113
Orlando Magic-San Antonio Spurs: 97-120
New Orleans Pelicans-Sacramento Kings: 117-110
Utah Jazz-Washington Wizards: 121-125
Memphis Grizzlies-Chicago Bulls: 101-90
Golden State Warriors-Denver Nuggets: 116-107
Phoenix Suns-Houston Rockets: 126-120

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