Temaslı olanlar oruç tutabilir mi Diyanet oruç farz mı?

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı başladı. Bu yıl da Ramazan koronavirüsün gölgesinde geçecek. Vakaların artmasının ardından birçok insan koronavirüs olanlar Ramazan'da oruç tutabilir mi, temaslı olanlar oruç tutabilir mi araştırması yapıyor. Korona olanlar oruç tutabilir mi oruç covid-19 olanlara farz mı cevabı...

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Müslüman aleminin özlemle beklediği Ramazan ayı başladı. Bugün ilk iftarlar açılacak. Bu sene de Ramazan koronavirüsün gölgesinde geçecek. Kalabalık iftar sofraları olmayacak. Vakaların hızla arttığı bu dönemde birçok vatandaş korona olanlar oruç tutabilir mi, temaslı kişiler Ramazan'da oruç tutar mı sorularının yanıtını arıyor. Peki bu konuda doktorlar ve din insanları ne diyor?

Korona olanlar oruç tutabilir mi: Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Ramazan'da oruç tutmak isteyen yeni tip corona virüs (Covid-19) geçirenlerin, ciddi öksürük ve solunum sıkıntısı yaşaması durumunda dinin kolaylaştırıcı hükümlerinden yararlanabileceğini belirterek, doktorlarının da fikrini alma önerisinde bulundu.

Cantürk, sağlıklı bireylerin oruç tutmasının yararlarıyla ilgili pek çok bilgi olduğunu söyledi.

Cantürk, salgın sürecinde diğer zamanlarla benzer şekilde oruç tutulması gerektiğini anlatarak, "Corona virüs hastası olanları gruplandırmak lazım. Herkes aynı düzeyde bu hastalığı geçirmiyor. Her corona virüs geçirene 'Oruç tutma' diyemeyiz. Ancak ciddi etkileri olan, öksürük ve solunum sıkıntıları olan vatandaşlarımız, oruç tutma noktasında dinin kolaylaştırıcı özelliklerini kullanabilir.

Hekimlerinin bu yönde fikirlerini de alsınlar. Oruç tutan Korona virüs geçirenler de sıvı alımına özen gösterip, sahurda ve iftarda aşırı yüklenmeden beslenirlerse protein ağırlıklı sahur yaparlarsa gün içinde rahat ederler. Vatandaşlar, sıvı ve gıda tüketimini iftardan sahura kadar yayarlarsa sağlıklı bir Ramazan geçirebileceklerini söyleyebiliriz" açıklamasında bulundu.

Cantürk, Ramazan'da dengeli beslenme çağrısında bulunarak, iftarla sahur arasında yeterli miktarda sıvı alımıyla gün içinde çok sıkıntı çekilmeyeceğini kaydetti.