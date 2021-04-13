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Bakan Mustafa Varank: Yıllık sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden biri olduk

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi üretiminde artış eğilimi sürüyor. Şubatta, yıllık sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden biri olduk." dedi.

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Bakan Varank sanayi üretimi verilerini sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Varank, şunları söyledi;

"Global tedarik zincirlerindeki aksaklıklara rağmen sanayi üretiminde artış eğilimi sürüyor.

"Sanayi üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre %8,8, bir önceki aya göre %0,1 arttı. "

"Aynı ayda, yıllık sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden birisi olduk."

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