Bakan Mustafa Varank: Yıllık sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden biri olduk
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi üretiminde artış eğilimi sürüyor. Şubatta, yıllık sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden biri olduk." dedi.Abone ol
Bakan Varank sanayi üretimi verilerini sosyal medya hesabından değerlendirdi.
Varank, şunları söyledi;
"Global tedarik zincirlerindeki aksaklıklara rağmen sanayi üretiminde artış eğilimi sürüyor.
"Sanayi üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre %8,8, bir önceki aya göre %0,1 arttı. "
"Aynı ayda, yıllık sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden birisi olduk."