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Türkiye’de bir ilk! Kripto paraya haciz geldi

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İSTANBUL 14. İcra Dairesi’nin kararıyla Türkiye'de ilk kez kripto paraya haciz konuldu. 60 bin lira değerindeki kripto para hesabı bloke edildi.

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Türkiye'de 5 milyondan fazla kişi kripto para borsasında yatırım yapıyor ve ilk defa bir kripto paraya haciz konuldu. 60 bin lira değerindeki kripto para hesabı bloke edildi. Peki icra dairelerinde elle tutulamayan, gözle görüşülemeyen paranın tahsili nasıl gerçekleşecek?

CNN TÜRK'ten Ceylan Sever ile Ümit Sertabipoğlu'nun haberine göre konuyla ilgili konuşan Avukat Tevfik Kerem Bilen, "Şu anda hukukumuzda bununla ilgili bir düzenlenme yok. fakat icra müdürlüklerine teknik alt yapı sağlanırsa elektronik cüzdan verilirse bu mümkün olur kanaatindeyim. Daha önce kripto para borsasında TL hesabının haczedildiğini görmüştük. Ancak bu kez ilk defa bir kripto para haczedildi" açıklamasında bulundu. Bilen, şunları kaydetti:

"Zararı kim karşılayacak?"

"Bu paranın icra dairesine ödeneceği zamanki değeri tartışma konusu. Diyelim ki müvekkilim icra dairesine bu parayı ödedi. Bloke kalktığında ya bu paranın değeri o günkü değerinden düşmüş olursa aradaki zararı kim karşılayacak? Buradaki tartışma konusu bu. Zararı kim karşılayacak? Kripto para borsası mı, alacaklı mı, icra müdürlüğü mü? Bunların hepsi kripto paralara karşın yasal düzenleme söz konusu olmadığı için tartışma konusu."

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