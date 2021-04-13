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Antalya'da acil Çağrı Merkezi 112'ye haber verip, intihar etti

ANTALYA'da Yusuf G. (63), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, intihar edeceğini söylemesinin ardından seyir terasından atlayarak, yaşamına son verdi.

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Olay, sabaha karşı Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki seyir terası yanında meydana geldi. İddiaya göre, alkol aldıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Yusuf G., intihar edeceğini söyledi. Yusuf G. ardından 30 metre yükseklikteki seyir terasından kendisini boşluğa bıraktı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yusuf G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yusuf G.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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