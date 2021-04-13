Lancet: İngiliz mutasyonu korkulduğu kadar şiddetli değil, diğer mutasyonlardan farkı yok

Dünyanın en önemli tıp dergisi olarak kabul edilen Lancet, ilk olarak İngiltere'de tanımlanan Covid-19'un bulaşıcı varyantı B.1.1.7’nin (İngiliz mutasyonu) diğer varyantlara göre ciddi hastalık, ölüm veya diğer klinik sonuç risklerinde hiçbir fark bulunmadığını açıkladı.

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Dünyanın en çok tanınan tıp dergilerinden The Lancet tarafından yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, ilk olarak İngiltere’de tanımlanan B.1.1.7 varyantının hastanede yatan hastalarda daha ciddi hastalıklara neden olmadığı açıklandı.

Hakemli tıp dergisi tarafından yayınlanan çalışmada, geçtiğimiz yıl Kasım ve Aralık aylarında İngiltere’deki hastanelere kabul edilen 496 Covid-19 hastasından oluşan bir grup analiz edilirken, B.1.1.7 adı verilen İngiltere mutasyonu ya da diğer mutasyonlarla enfekte olmuş hastalardaki sonuçlar karşılaştırıldı.

‘İngiliz mutasyonu ile diğer mutasyonlar arasında hiçbir fark yok’

Çalışma ve analizin sonucunda B.1.1.7 (İngiliz mutasyonu) ve diğer varyantları olan hastalar arasında ciddi hastalık, ölüm veya diğer klinik sonuç risklerinde hiçbir fark bulunmadığı tespit edildi.

Araştırmacılar, "Gerçek dünyaya dayanan verilerimiz, B.1.1.7 ile hastaneye yatırılan hastaların durumlarının, olmayanlara göre belirgin bir şekilde farklı olmadığına dair güvence sağlıyor" dedi.

‘Aşıların etkili olma olasılığı yüksek’

Lancet tıp dergisinde yayınlanan ayrı bir çalışma, İngiliz mutasyonu ile diğer varyantlar kıyaslandığında yeniden enfekte olma oranının pek farklı olmadığını ve bu sebeple aşıların İngiliz varyantına karşı etkili olma olasılığının yüksek olduğunu tespit etti.

‘Yüzde 40 ila 70 daha bulaşıcı’

NTV'de yer alan habere göre daha önce yapılan çalışmaya göre İngiliz insanları, İngiliz varyantının diğer varyantlara göre yüzde 40 ila yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu belirtmişti.

Lancet’te yayınlanan çalışma da B.1.1.7'nin daha bulaşıcı olduğuna dair önceki bulguları doğruladı.

Geçtiğimiz gün ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), B.1.1.7 olarak bilinen İngiltere mutasyonu vakalarının ülkede en yaygın corona virüs türü haline geldiğini bildirmişti.