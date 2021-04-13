KARADENİZ'de savaş rüzgarları sert esmeye başladı. Rusya ABD'yi "Kendi iyiliğin için Kırım'dan uzak dur" diye uyardı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını derhal sonlandırması gerektiğini söyledi.

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Karadeniz'de sular ısınıyor. ABD Karadeniz'e 2 yeni savaş gemisi çıkarmaya hazırlanırken Rusya, bunu "provokasyon" olarak nitelendirdi ve "ABD savaş gemilerinin kendi iyiliği için Kırım'dan uzak durmasını" söyledi. NATO ise Rusya'ya çok daha sert çıktı. Ukrayna Dışişleri Bakanı ile görüşen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri sığınağı derhal sonlanmalı" ifadelerini kullandı. Ukrayna Dışişleri Bakanı ise, "Rusya ile savaş istemiyoruz, amacımız diplomatik çözüm bulmak" açıklamasında bulundu.

Rusya: Sinir uçlarımızla oynuyorlar

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, "ABD'nin kıyılarımızın yakınında hiçbir işi yok. Bu tamamıyla provokatif bir girişim. Kelimenin tam anlamıyla provokasyon: Gücümüzü test ediyorlar, sinir uçlarımızla oynuyorlar. Başarılı olamayacaklar" dedi.

Ryabkov, "ABD'yi Kırım ve Karadeniz kıyılarımızdan uzak durmalarının daha iyi olacağı konusunda uyarıyoruz. Kendi iyilikleri için" dedi.

Herkes yığınak yapıyor Rusya, Ukrayna sınırına 2014'ten bu yana en büyük asker yığınağını yaparken ABD, Türkiye'ye bildirim yaparak Karadeniz'e bu hafta iki savaş gemisi göndereceğini duyurmuştu.

NATO'dan Rusya'ya sert gözdağı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Brüksel'de NATO karargahını ziyaret ederek NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü. Görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırına son günlerde binlerce muharebeye hazır askerini gönderdiğini, durumu endişeyle takip ettiğini bildirdi.

Stoltenberg, bunun Kırım'ın 2014'te Rusya tarafından yasa dışı ilhakından bu yana en büyük askeri yığınak olduğunu belirterek, son günlerde Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalarda birçok Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

Rusya'nın askeri yığınağı gayrimeşru ve endişe verici

Stoltenberg, "Rusya'nın askeri yığınağı gayrimeşru, açıklanamaz ve derin endişe vericidir. Rusya, Ukrayna içinde ve çevresindeki bu yığınağı derhal sonlandırmalı, provokasyonları bitirmeli ve gerginliği düşürmelidir." dedi.

Rusya'yı uluslararası sorumluluklarına uymaya çağıran Stoltenberg, "NATO'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteği sarsılmazdır. Rusya'nın Kırım'ı gayrimeşru ve yasa dışı ilhakını kabul etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Rusya'dan Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı güçlere destek vermemesini ve Rusya topraklarından güçlerini çekmesini isteyerek, "NATO Ukrayna'nın yanında durmaya devam etmektedir." diye konuştu.