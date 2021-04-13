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Valencia, Başakşehir maçında oynayacak mı?

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Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 3-1 yendiği maçta sakatlanan Enner Valencia'dan iyi haber geldi.

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Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki maçı evsahibi ekip 3-1 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 56'da Mert Hakan Yandaş, 71'de Enner Valencia ve 90+5'te Sinan Gümüş kaydetti. Gaziantep FK'nın golünü 65'te Alexandru Maxim attı. Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 66'ya yükseltti. Gaziantep FK ise 50 puanda kaldı.

Gaziantep FK maçında sakatlanıp oyundan çıkan Valencia'nın MR'ı çekildi. Ekvadorlu futbolcuda herhangi bir bulguda rastlanmadı. Kasığında az miktarda ödem tespit edilen golcü futbolcunun tedavisine başlandı. Valencia'nın, Başakşehir maçında oynamasına engel bulunmuyor. 

Öte yandan, dünkü maçta sakatlanan bir diğer isim olan Gökhan Gönül'ün MR'ı ise bu akşam çekilecek.

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