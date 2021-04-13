Bitcoin rekor kırmaya devam ediyor! Yine zirvede

Bitcoin, 62 bin 800 dolar seviyesini aşarak rekor tazeledi. Kripto para borsası Coinbase ise yaklaşık 100 milyar dolar değerle halka arz ediliyor

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Kripto para piyasasının en büyük oyuncusu Bitcoin, bugün 62 bin dolar seviyesini aşarak rekor tazeledi. Bitcoin, sene başında 29 bin dolar, geçen sene bu zamanlar ise 7 bin dolar seviyesindeydi. Yahoo’nun aktardığına göre, Bitcoin’in fiyatı bugün 62 bin 818 doları gördü.

Coınbase halka arz ediliyor

Kripto para borsası Coinbase’in yaklaşık 100 milyar dolar değerleme ile halka arz edileceği gün Bitcoin’in değeri yüzde 4,5’ten fazla yükseliş kaydetmiş oldu.