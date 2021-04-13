Pandemi dönemiyle ilgili Dinçer "Özellikle pandemi döneminde tüm dünyada insanların evde yaşama kültürünün artırılmasıyla ev mutfak eşyalarında talep artışı oldu. Bizim firmalar da yatırımlar yaparak bu talepleri karşılama yönünde ellerinden geleni yapıyorlar ama bizimle cam kapak üreticileri bize paralel yatırımlarını artırarak ihtiyacı karşılayacak seviyeye gelemediler." dedi.