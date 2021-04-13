Piyasada kimse bulamıyor talep patladı! Kahramanmaraş'ta 200 milyon dolarlık kayıp
KAHRAMANMARAŞ'ta metal mutfak üreticileri yurt dışından aldıkları siparişler iptal edilince milyonlarca dolarlık kayıp yaşadı.
Metal mutfak eşyası üretiminin yüzde 60'ını, ihracatın da yaklaşık yüzde 50'sini gerçekleştiren, Türkiye'de bu alanda merkez üssü konumunda olan Kahramanmaraş'ta üreticiler, talep artınca kapasitelerini artırdı. Pandemide üretime devam eden üreticiler, tencerelere cam kapak bulmakta zorlandı.
Özellikle yurt dışındaki birçok müşteri, aylar geçmesine rağmen ürünleri gelmeyince siparişlerini tek tek iptal etti. İptaller nedeniyle ihracatta yaklaşık 200 milyon dolar kayıp yaşandı.
Dinçer, aynı zamanda Kahramanmaraş'ın en büyük metal mutfak eşyası üreticilerinden olan, EVSİD Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Dinçer, cam kapak sıkıntısının pandemi ile başladığını söyledi. Sıkıntının hala devam ettiğini ifade etti.
Pandemi dönemiyle ilgili Dinçer "Özellikle pandemi döneminde tüm dünyada insanların evde yaşama kültürünün artırılmasıyla ev mutfak eşyalarında talep artışı oldu. Bizim firmalar da yatırımlar yaparak bu talepleri karşılama yönünde ellerinden geleni yapıyorlar ama bizimle cam kapak üreticileri bize paralel yatırımlarını artırarak ihtiyacı karşılayacak seviyeye gelemediler." dedi.