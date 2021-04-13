Fenerbahçeli Mesut Özil, Kızılay’ın “Ramazan Bereketini Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun Türkiye!” sloganıyla yürütülen kampanyasına 100.000 euro bağışladı.

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Kızılay, Ramazan öncesi "Teşekkür ve Dayanışma Programı" düzenledi. 6 saat süren programda Mesut Özil 100 bin Euro ihtiyaç sahipleri için bağış yaparken, vatandaşların yoğun desteğiyle toplanan bağış 51 milyon lirayı geçti.

Kızılay, “Teşekkür ve Dayanışma Programı” ismiyle 6 saat süren bir canlı yayın programı düzenledi. Kızılay’ın sosyal medya hesaplarından ve bir bölümü bazı ulusal TV kanallarından canlı yayınlanan programda, Ramazan öncesi hayırseverler bağışlarını Kızılay’a emanet etti. Program süresinde Kızılay’a yapılan bağışların toplamı 51 milyon 200 bin TL’yi geçti.

Ramazan aylarında Kızılay’a düzenli bağış yapan, evlilik töreni nedeniyle de binlerce kişiye destek için Kızılay’a bağışta bulunan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, bu yıl da Ramazan bağışını Kızılay’a yaptı. Özil, 100 bin Euro bağışlayarak bu Ramazan’da da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Öte yandan canlı yayına bağlanan Samira Atmaca isimli 8 yaşındaki çocuk da kumbarasında biriktirdiği 100 lirayı Kızılay’a bağışladığını söyleyince duygulu anlar yaşandı. Yayına bağlanan Tülay Kümber 1 emekli maaşını, Esma Yıldırım ise 2 emekli maaşını Kızılay’a bağışladı. Şanlıurfa Suruç’ta yaşayan ve ismini vermek istemeyen bir vatandaş da vasiyeti kapsamında bankadaki 1 milyon 720 bin TL tutarındaki hesabını Kızılay’a bağışladığını açıkladı.