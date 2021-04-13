İSTANBUL Ekonomi Araştırma'nın bu ay yapılan anketine göre, kararsızların oranı yüzde 17,5'a yükseldi. Bu durumda Kararsızlar CHP'yi geçerek AK Parti'den sonra ikinci parti konumuna yükseldi. İŞte o anketten çarpıcı sonuçlar...

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İstanbul Ekonomi Araştırma'nın 12 ilde yaklaşık 1500 kişiyle yaptığı "Türkiye Raporu" anketinin sonuçları yayınlandı. Araştırmanın sonuçlarına göre; kararsızlar dağıtılmadan önce AK Parti'nin oy oranı yüzde 26.5, CHP'nin oy oranı yüzde 17.2, İyi Parti'nin oy oranı yüzde 12, HDP'nin yüzde 8.6, MHP'nin ise 6,5 oldu.

Yüzde 17.5'luk kesimin ise karasız; oy kullanmayacağını belirtenlerin oranın ise yüzde 8.6 olduğu görüldü. Bu oranla kararsızlar Türkiye'nin ikinci büyük partisi konumuna geldi.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise AK Parti'nin oy oranı yüzde 36.1, CHP'nin oy oranı yüzde 23.3, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15.3, HDP'nin yüzde 11.3, MHP'nin ise 8.6 olarak ölçüldü.

En başarılı liderler anketi

Siyasetçilerin başarı puanlarının da sorulduğu ankette katılımcılardan parti liderlerini 1-10 puan arasında değerlendirmeleri istendi. Erdoğan ilk sırada çıkarken ikinci sıraya Meral Akşener yerleşti. İki ismi sırasıyla Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu ve Selahattin Demirtaş izledi.

Ekonomiyle ilgili beklenti kötü

Ekonomik beklentilere ilişkin ise, katılımcılara, "Önümüzdeki 1 yıl içinde ekonominin nasıl olacağını bekliyorsunuz" sorusu soruldu. Ekonominin durumunun 'çok daha kötü' olacağını söyleyenler yüzde 43, 'daha iyi' olacağını belirtenler yüzde 24 çıktı. Ekonomik durumun değişmeyeceğini ifade edenlerin oranı ise yüzde 33 olarak ölçüldü.