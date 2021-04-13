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Rusya Dışişleri'nden açıklama: Türk İHA’larının Donbass’ta uçtuğu haberleri bizi mutlu etmiyor

RUSYA Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Türkiye yapımı insansız hava araçlarının (İHA) Donbass’ta uçuş yaptığı şeklindeki haberlerin kendilerinde mutluluk uyandırmadığını söyledi.

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Ukraynalı yetkililerin, Türk yapımı insansız hava araçlarını (İHA) Donbass’ta kullandıklarına ilişkin açıklamaları soruldu. "(Türkiye ile) çok yönlü normal ilişkilerimiz var fakat kolay değiller. Tüm konular çalışma görüşmelerimizde ele alınıyor." diyen Ryabkov, "Türk ürünlerinin ihracı, başka ülkelere tedariki, ciddi bir mesele. Kimi şeyleri bizden alıyorlar, kendi üretimi olan kimilerini satıyorlar, ihracat denetimi dahil bununla ilişkili belirli prosedürler mevcut, tüm bunlar ele alınıyor." diye konuştu.

"Söylenenler bizde pek mutluluk uyandırmıyor"

"İkili iletişim kanallarımız üstünden benzer konuları ele alıp değerlendiriyoruz, bunu yapmaya devam edeceğiz de" diye devam eden Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, “Tabii ki Türk İHA’ larının Donbass’ta görüldüğüne dair söylenenler bizde pek mutluluk uyandırmıyor” vurgusunu yaptı.

Ne olmuştu?

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Türk tarafı ile görüşmelerinde ‘Ukrayna hükümetinin militarist eğilimlerini güçlendirecek adımlardan kaçınması’ çağrısını yaptıklarını belirtmişti.

Daha önce, Ukrayna parlamentosunun ulusal güvenlik komitesinin başkan yardımcısı Yuriy Mısyagin, Ukrayna ordusunda yer alan Türkiye yapımı bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) Donbass üstünde uçuş gerçekleştirdiği açıklamasını yapmıştı.

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