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Emre Belözoğlu'nun raporu ortaya çıktı! Fenerbahçe'de 8 ayrılık

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Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana beklentilerin uzağında kalan 8 futbolcu ile yolların ayrılmasına karar verildi. İşte Emre Belözoğlu'nun hazırladığı rapor...

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Erol Bulut'la yollarını ayıran Fenerbahçe'de görevi devralan Emre Belözoğlu, şampiyonluk iddiasını taze tutarken sarı-lacivertli yönetim, yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı ve hangi futbolcularla yolların ayrılacağına karar verdi.

Emre Belözoğlu yönetiminde çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli ekipte genç teknik adam rapor hazırlarken, gönderilecek isimleri de belirledi. 

Uzun yıllardır savunma hattına birçok isim transfer eden Fenerbahçe, ideal ikilisini bu sezon yakaladı ancak yine de o bölge için transfer söz konusu. Mauricio Lemos ve Tisserand'ın hayal kırklığı yaratması savunma bölgesine yeni transferlerin yapılacağına işaret.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe'de bileti kesilen isimler şöyle...

Harun Tekin
Papiss Cisse 
Mauricio Lemos
Kemal Ademi
Zanka
Michael Frey
Tisserand
Zajc

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