Koronavirüs vakaların hızla tırmanışa geçmesinin ardından hem uzmanlar hem de bilim insanları tarafından tam kapanma teklif edildi. Ramazan ayında tam kapanma olur mu sorusunun net yanıtını ise Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açıklayacak. Peki tam kapanma nedir, hangi kurumlar kapanır, özel sektör çalışanlarına tam kapanma olur mu?

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Giderek artan ve iyice korkutucu boyuta gelen koronavirüs vakalarının ardından tam kapanma kavramı hayatımıza girdi. Neredeyse tüm haber kanallarında giderek yayılan ve bilim insanlarının da üzerinde durduğu tam kapanma nedir, nasıl olur sorusu ise vatandaşın gündeminde. Yarın yani 13 Nisan salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı kararlarını açıklayacak ve tam kapanma var mı yok mu cevap verecek. Peki son günlerin en çok konuşulan konusu tam kapanma nedir, hangi kurumları kapsar, özel sektör çalışanları, kreşler, okullar tamamen kapanır mı?

Tam kapanma ne demek:

Kapanma, özellikle COVID-19 pandemisi ile mücadele sürecinde hükümetlerin başvurmasıyla tanınan ve riskli durumlarda kişilerin yerlerinde kalmalarını salık veren bir kısıtlama politikasıdır.

Kapanmanın amacı bölgeyi dış tehditlerden korumaktır. Çoğu uygulamada sokağa çıkma yasağını içerir. Tam kapanma ise bölgedeki tüm kurumların belli bir süreliğine kapatıldığı ve insanların çok istisna haller dışında evinden çıkmasının yasaklandığı tedbirleri içerir. Bu süreçte sadece güvenlik görevlileri, sağlık çalışanları, basın mensupları ve yeme-içme-gıda sektöründe çalışanlar gibi istisna bölümler dışarıda yer alır.

İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan ayı açıklaması: Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genelgede, ramazanda öteden beri uygulanması nedeniyle geleneksel hale gelen bazı davranış, etkinlik ve uygulamaların, toplumsal hareketliliği artırmasından dolayı salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk oluşturacağı belirtildi.

Bu çerçevede, genelgede, bugün kılınacak ilk teravih namazıyla beraber idrak edilecek ramazanda alınacak tedbirlere yer verildi.

Buna göre, vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Bu noktada son dönemlerde salgının yayılımında ev içi bulaşma oranının yüksekliği hususu da göz önünde bulundurularak vatandaşların iftar veya sahurlarda misafir kabul etmemeleri konusunda farkındalıklarını artıracak faaliyetler ve duyurulara önem verilecek. Diyanet İşleri Başkanlığının duyurusuna uygun şekilde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da teravih namazlarının evde kılınmasına devam edilecek. Salgının oluşturduğu riskin artırılmaması açısından teravih namazı nedeniyle evler başta olmak üzere çeşitli yerlerde bir araya gelinmemesi gerektiği konusu vatandaşlara sık sık duyurulacak.

Ramazan pidesi ne kadar 2021?

Ankara'da 275 gram pide 3 lira, Antalya ve İzmir’de 250 gram pide 3 lira, İstanbul’da 365 gram pide 4 lira, Sakarya ve Kocaeli’de 370 gram pide 4 lira, Trabzon’da 500 gram pide 5 liradan satışa sunulacak.

Ramazan Bayramı ne zaman?

13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.

Ramazan ayında önemli günler…

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi