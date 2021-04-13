ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, (CDC) Johnson & Johnson’ın Covid-19'a karşı geliştirdiği tek dozluk aşısı için uygulamanın durdurulmasını tavsiye etti.

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ABD'li ilaç firması Johnson & Johnson'ın geliştirdiği koronavirüs aşısı oluşturduğu yan etkiyle gündeme geldi. 6,8 milyondan fazla kişiye uygulanan aşı, 6 kişide ‘nadir ve şiddetli’ kan pıhtılaşmasına sebep oldu. 6 kişinin 18 ve 48 yaşlarındaki kadınlar olduğu belirtildi.

FDA'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Johnson & Johnson tarafından Janssen Kovid-19 aşısının ‘kan pıhtılaşması yan etkisini’ araştırmak üzere kullanımının askıya alınması çağrısında bulunuldu.

FDA’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün FDA ve Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), Johnson & Johnson Covid-19 aşısı ile ilgili açıklama yaptı. Bu aşının kullanımının durdurulmasını tavsiye ediyoruz. 12 Nisan itibarıyla, ABD'de 6,8 milyondan fazla doz Johnson & Johnson aşısı uygulanmıştır. CDC ve FDA, aşının uygulanmasının ardından kan pıhtılaşması tespit edilen 6 ABD vakasını içeren verileri gözden geçirmektedir."

"Şu anda, bu olumsuz olaylar son derece nadir görünmektedir. Bu spesifik kan pıhtısı tipinin tedavisi, tipik olarak uygulanabilecek tedaviden farklıdır. CDC, bu vakaları daha ayrıntılı incelemek ve potansiyel önemini değerlendirmek için Çarşamba günü Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi (ACIP) toplantısı düzenleyecektir. FDA, bu vakaları da araştırdığı için bu analizi gözden geçirecektir. Bu işlem tamamlanana kadar aşının kullanılmasını durdurmayı tavsiye ediyoruz."